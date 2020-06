Ramlingen/Engensen

Das Großburgwedeler Bad ist noch immer geschlossen, eine Eröffnung nicht abzusehen. In der kommenden Woche will der Verwaltungsausschuss die Sache neu bewerten und eine Entscheidung über die Öffnung treffen. Zumindest viele Engenser brauchen aber mittlerweile nicht mehr darauf zu warten, sie können sich in die Fluten des Ramlinger Waldbads stürzen – vorausgesetzt, sie sind Mitglieder im Betreiberverein. Und das sind viele im Ort. Am Wochenende wurde das Bad offiziell eröffnet.

Zum Start der Saison präsentierte Sabine Scheems-Schnellinger, die Vorsitzende des Fördervereins Waldbad Ramlingen, auch gleich das neue Corona-Hygienekonzept. Dazu gehört ein ganzes Maßnahmenpaket. „Es dürfen keine Matten mit ins Wasser genommen werden. Die Rutsche ist gesperrt. Tische und Stühle wurden mit Abstand platziert, und es wurde auf Sitzkissen verzichtet“, listet sie auf. „Der Putzplan sieht vor, dass Gegenstände und sanitäre Einrichtungen regelmäßig desinfiziert werden. Außerdem wurde ein neuer Ausgang eingerichtet, damit sich Ankommende und Gehende nicht begegnen. Besucher müssen am Ein- und Ausgang jeweils ihre Saisonkartennummer angeben, über die sie registriert sind.“

Anzeige

Nur Mitglieder bekommen Karten

Um die Besucherströme zu lenken, hat der Vereinsvorstand beschlossen, zunächst nur Saisonkarten an Mitglieder des Fördervereins zu verkaufen. Auf Tagesgäste wird verzichtet. An Badetagen dürfen sich 75 Gäste im Schwimmbad aufhalten und 20 Besucher zeitgleich im Becken. „Sollte der Besucherandrang einmal besonders groß sein, müssen wir die Aufenthaltsdauer auf drei Stunden beschränken“, kündigt Schatzmeisterin Sandra Swieter an. Sie hofft auf weitere Lockerungen für die Schwimmbäder. „Wir verstehen das Waldbad eigentlich als Einrichtung für alle und vor allem für Familien. Die Einschränkungen machen wir nicht gern“, betont sie.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Förderverein hat 470 Mitglieder. Das Waldbad ist bei gutem Wetter montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Sybille Heine