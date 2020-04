Wettmar

Am Donnerstagabend hat ein Waldstück nördlich von Wettmar gebrannt. Rund 2500 Quadratmeter Waldboden kokelten. Das Feuer fraß sich an einigen Stellen tief in den moorigen Boden.

„Es wehte kein allzu kräftiger Wind, der die Flammen anfachen konnte“, erklärt der Wettmarer Ortsbrandmeister Karsten Weigt. Trotzdem alarmierte er zusätzlich zur Wettmarer Feuerwehr auch die Brandbekämpfer aus Thönse und Engensen. Gemeinsam löschten sie in einem gut vierstündigen Einsatz die Flammen. Und der hatte so seine Tücken. Das Löschwasser mussten die Feuerwehrleute über eine Strecke von 800 Metern per Schlauchleitung an die Brandstelle pumpen.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Und auch als das eigentliche Feuer gelöscht war, beschäftigte es die Wettmarer Wehr noch am Freitag. „Alle paar Stunden schaute eines unserer Mitglieder an der Einsatzstelle vorbei. Wir wollten sichergehen, dass alle Glutnester auch aus sind“, erklärte Weigt. Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr ein neu entdecktes Glutnest noch ablöschen.

Nicht geklärt werden konnte bislang die Brandursache. Spezialisten der Polizei aus Hannover haben die Ermittlungen übernommen.

Widerstanden den Flammen: Revierförster Lucas Kubel untersucht Bäume an der Brandstelle im Wald nördlich von Wettmar. Quelle: Thomas Oberdorfer

Von Thomas Oberdorfer