Burgwedel

Finden in Zeiten des Corona-Lockdowns Präsenzgottesdienste in den Burgwedeler Kirchen statt? Diese Frage klären derzeit die Gemeinden. Verboten ist es schließlich nicht. Drei von vier Kirchen haben bereits eine Entscheidung getroffen.

St. Marcus in Wettmar wird vorerst zu keinen Präsenzgottesdiensten einladen. „Derzeit planen wir, am 31. Januar ab 17 Uhr wieder unseren ersten Gottesdienst nach dem Lockdown in der Kirche zu feiern“, kündigt Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel an. „Sofern die Corona-Pandemie dies zulässt“, schränkt sie jedoch gleich ein. In der Zwischenzeit können Interessierte Texte für einen Gottesdienst zu Hause am Gemeindehaus in Wettmar, Hauptstraße 25, abholen. Dies ist rund um die Uhr möglich.

Außerdem öffnet die Kirche St. Marcus jeweils sonntags zu den normalen Gottesdienstzeiten ihre Türen. „Wer mag, kann dann zu einer persönlichen Andacht kommen“, sagt Kruckemeyer-Zettel. „Außerdem arbeiten wir derzeit an einem Konzept, einen Videogottesdienst über Zoom zu feiern. Wir wollen uns schließlich auch mal wieder sehen“, kündigt die Pastorin an.

Keine Gottesdienste in der Ludwig-Harms-Kirche

Ebenfalls keine Präsenzgottesdienste wird es in der Ludwig-Harms-Kirche in Fuhrberg geben. In einer Abstimmung entschied der Kirchenvorstand, diese für den Januar auszusetzen. „Wir werden für die Fuhrberger ein schönes, coronakonformes Alternativangebot ausarbeiten“, kündigt Pastor Rainer Henne an. „Sowohl für Einzelpersonen als auch für Familien. Details müssen wir aber noch ausarbeiten.“

Noch keine endgültige Entscheidung hat die St.-Petri-Gemeinde mit ihren Gotteshäusern in Groß- und Kleinburgwedel getroffen. „Der Kirchenvorstand wird dazu am Dienstag tagen“, kündigt Pastor Jens Blume an. So lange bleiben das Haus der Kirche in Kleinburgwedel (rund um die Uhr) und die St.-Petri-Kirche in Großburgwedel (sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr) für persönliche Andachten geöffnet. Darüber hinaus stehen die Pastoren Bodil Reller und Jens Blume für ein persönliches Gespräch in den Gotteshäusern bereit. Dies ist sonnabends zwischen 18 und 19 Uhr in Kleinburgwedel und sonntags zwischen 9.30 und 11.30 Uhr in Großburgwedel möglich. An den Gotteshäusern können zudem Andachten in Schriftform abgeholt werden.

Anders sieht die Planung der katholischen St.-Paulus-Gemeinde aus. „Wir feiern wie gewohnt unsere Präsenzgottesdienste, selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienebestimmungen“, erklärt Pastoralassistent Benedikt Koßmann. Diese finden jeweils sonntags, dienstags und donnerstags in dem Großburgwedeler Gotteshaus statt.

Und es gibt noch ein Angebot der Burgwedeler Kirchengemeinden. Zusammen produzieren sie wöchentlich eine Videoandacht. Diese kann jeweils sonnabends ab 18 Uhr auf der gemeinsamen Youtube-Seite der Burgwedeler Kirchengemeinden angeschaut werden.

Von Thomas Oberdorfer