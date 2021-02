Burgwedel

Fritz Garms macht sich Sorgen. Um seinen Wald, vor allem um die Eichen. Und um den Würmsee. Der 79-jährige Fuhrberger ist Land- und Forstwirt. Seit Jahren beobachte er, wie die Gegend um Fuhrberg zunehmend vertrockne, sagt er. Der Wald sei in einem sehr schlechten Zustand. „Viele Bäume sterben ab. Wir müssen sie dann absägen, weil sie sonst auf die Wege fallen könnten. Das wäre lebensgefährlich.“ Zudem könne man förmlich dabei zusehen, wie der Würmsee Jahr um Jahr weniger Wasser habe.

Der niedrige Wasserstand im Würmsee ist ein schon länger bekanntes Problem. Nicht nur im Sommer lagen zuletzt weite Teile des Sees trocken. Auch im Herbst und im Winter zogen sich zuletzt Landzungen bis zur Mitte des Sees, trotz teilweise kräftiger Niederschläge. Schon 1996 war der Würmsee einmal komplett ausgetrocknet. Um das zu verhindern, pumpt die Stadt Burgwedel jährlich Wasser in den See. 2020 waren es bis Mitte August schon 130.000 Kubikmeter gewesen.

Ist der niedrige Wasserstand eine Folge des Klimawandels? Fritz Garms hat einen anderen Verursacher ausgemacht: „Das liegt an der brutalen Grundwasserförderung durch die Wasserwerke von Enercity“, sagt der Forstwirt. Durch die Wasserentnahme der Wasserwerke Elze-Berkhof und Fuhrberg entstehe ein Absenkungstrichter, der dazu führe, dass der Würmsee immer weniger Wasser führe. Auch für das Baumsterben macht Grams die Grundwasserentnahme mitverantwortlich.

Mehr Land als Wasser: Trotz intensiver Niederschläge blieb der Würmsee auch Anfang Januar teilweise trocken. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archivbild)

Genehmigung zur Grundwasserförderung ist abgelaufen

Das Thema wird dadurch aktuell, dass zum 31.12.2020 die alte Bewilligung zur Grundwasserförderung aus dem Fuhrberger Feld durch Enercity ausgelaufen ist. Nach dieser Genehmigung durften dort aus den Brunnen in Lindwedel, Berkhof und Fuhrberg jährlich 41 Millionen Kubikmeter Wasser entnommen werden, um damit die Trinkwasserversorgung der Stadt Hannover und umliegender Kommunen mit zu gewährleisten. Hinzu kommen knapp 7 Millionen Kubikmeter, die Enercity nach Preussischem Wassergesetz von 1911 unbefristet aus der Fassung Elze fördern darf.

Das Verfahren um eine neue Genehmigung verzögert sich allerdings. Die zuständige Region Hannover teilt mit, dass Enercity im September 2020 beantragt habe, weiterhin 41 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr fördern zu dürfen. „Da noch Nachforderungen bezüglich der Antragsunterlagen bestehen, konnte das Hauptverfahren zur Genehmigung der Grundwasserförderung noch nicht eröffnet werden“, sagt Regionssprecher Karl Abelmann. Dem Antrag fehle die erforderliche Studie zur Umweltverträglichkeit. Enercity sei eine Frist bis Ende August 2021 gesetzt worden, um diese nachzureichen.

Enercity teilt dazu mit, dass der eingereichte Antrag eine Vorstudie zur Umweltverträglichkeit enthalten habe, die „wesentliche Bewertungen“ enthalte. Die Fertigstellung dauere jedoch voraussichtlich noch bis August. Ein „erfahrener Sachverständiger“ führe die Studie durch, die die Auswirkungen der Grundwasserförderung auf den Wasserhaushalt, den Boden sowie die Tier- und Pflanzenwelt untersuche.

Wasserverbrauch steigt seit 2013

Weil die Menschen in Hannover und Umgebung trotz des verzögerten Verfahrens weiter Wasser verbrauchen, läuft auch die Förderung weiter. Enercity darf bis zur neuen Genehmigung jährlich 36 Millionen Kubikmeter Wasser aus den betreffenden Brunnen entnehmen. Das entspricht der durchschnittlichen Fördermenge der vergangenen Jahre.

Wenn in den letzten Jahren durchschnittlich nur 36 Millionen Kubikmeter Wasser benötigt wurden, warum hat Enercity dann 41 Millionen Kubikmeter beantragt? Die Berechnung des Wasserbedarfs erfolge auf Basis eines gesetzlich vorgegebenen Verfahrens, sagt Konzernsprecher Dirk Haushalter. Bei den 36 Millionen Kubikmetern handle es sich um einen Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Zwischen 1970 und 2013 sei der Wasserverbrauch um ein Drittel zurückgegangen, vor allem aufgrund technischer Innovationen in der Industrie und in Privathaushalten – „Stichwort Spülmaschine“. Seit 2013 steige der Wasserverbrauch aber wieder. Das hänge mit dem Bevölkerungszuwachs in der Region und mit klimatischen Veränderungen zusammen. „Laut Prognosen ist auch zukünftig von einem erhöhten Bedarf auszugehen“, sagt Haushalter. Die Wasserversorgung müsse auch in Spitzenzeiten gewährleistet sein, um etwa im Sommer keine Notversorgungsmaßnahmen ergreifen zu müssen.

Enercity weist Vorwürfe zurück

Was sagen die Verfahrensbeteiligten zu den Vorwürfen von Fritz Grams, dass die Wasserförderung die Umwelt zerstöre? Regionssprecher Abelmann sagt, dass die Grundwassersituation im Fuhrberger Feld durch die öffentliche Trinkwasserversorgung und den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft angespannt sei. „Der Klimawandel wird diese Situation künftig weiter verschärfen.“ Falls die laufende Umweltverträglichkeitsprüfung Beeinträchtigungen ergebe, müsse Enercity diese kompensieren.

Im trockenen Sommer 2018 starben viele Birken an der L 381 kurz vor Fuhrberg. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archivbild)

Auch die Stadt Burgwedel sieht mehrere Gründe für die Trockenschäden im Fuhrberger Feld. Umweltkoordinator Malte Schubert spricht von einem „komplexen Zusammenspiel“ aus Faktoren wie der Grundwasserentnahme durch Enercity, schwankenden Niederschlagsmengen, der Landwirtschaft und dem Klimawandel. Zur Grams Theorie, dass Enercity auch für den Wassermangel im Würmsee verantwortlich sei, sagt Schubert: Er wolle nicht leugnen, dass die Absenktrichter Einfluss auf den Grundwasserspiegel hätten. Allerdings müsse man auch beachten, „dass der Würmsee auch während der seit Jahrzehnten andauernden Grundwassergewinnung einige Jahre ausreichend Wasser führte“.

Enercity verweist darauf, dass die Trockenheit der letzten Jahre in vielen Gegenden Deutschlands zu Baumschäden geführt habe. Im Fuhrberger Feld seien diese Schäden nicht gravierender als anderswo. Die Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf die Ökosysteme in der Gegend sei in einem Gutachten untersucht worden. „Demnach hat die Wasserentnahme keine wesentlichen Auswirkungen auf den Würmsee“.

„Ich lebe ja nicht auf dem Mond“

Fritz Grams sieht das anders. Er habe den 2000 Seiten starken Antrag von Enercity durchgearbeitet und anschließend gemeinsam mit seinem Sohn Cord-Peter Grams vorsorglich Widerspruch bei der Region Hannover eingelegt. „Natürlich brauchen die Menschen Trinkwasser, ich lebe ja nicht auf dem Mond“, sagt Grams. „Aber es geht einfach nicht, so die Natur zu zerstören.“

In ihrem Widerspruch schlagen die beiden Land- und Forstwirte vor, die Fördermenge auf 30 Millionen Kubikmeter zu begrenzen. Um den Mangel auszugleichen, könnten „ein bis zwei neue Brunnen im Wettmarer Bruch“ gebaut und ans Fuhrberger Wasserwerk angeschlossen werden. Enercity teilt mit, dass derartige Maßnahmen geprüft und verworfen worden seien. „Eine Teilverlagerung von Entnahmebrunnen in neue Gebiete würde dort zu erheblichen Beeinträchtigungen des Wasser- und Naturhaushaltes führen.“ Die Stadt Burgwedel und die Region Hannover wollen sich erst im öffentlichen Genehmigungsverfahren zu möglichen Alternativen äußern.

