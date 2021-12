Großburgwedel

Aus Blitz-Blank wird CarWash: Bald müssen die Großburgwedeler zum Reinigen ihres Autos in einer Waschstraße nicht mehr in die Nachbarkommunen ausweichen. Carsten Möhlich, der bereits Waschanlagen in Burgdorf, Neustadt und Wunstorf betreibt, will im Frühjahr 2022 an der Ikea-Kreuzung neu eröffnen. So verraten es ein großes Plakat neben der Einfahrt und ein Anhänger auf der Ecke des Grundstücks an der Kokenhorststraße.

Für Möhlich ist es fast so etwas wie ein Nachhausekommen. „Ich stamme aus Isernhagen“, verrät er. „Zwar wohnen meine Frau Ann-Katrin und ich mittlerweile in Hannover. Aber wir haben immer gesagt, eine Waschanlage in Altwarmbüchen oder Burgwedel, das wäre es noch.“ Und so lehnte er nicht ab, als die Eigentümer der Waschanlage in Großburgwedel, Ralf und Frank Stietenroth, bei ihm anfragten, ob er diese nicht fortan betreiben möchte. „Die beiden sind selbst Kunden unserer Waschstraße in Burgdorf“, erklärt Möhlich.

Umrüstung auf umweltschonende Waschtechnik erfordert Zeit

Auch wenn es eigentlich bei drei Anlagen hätte bleiben sollen, wie Möhlich sagt: Lange überlegen musste er ob der Anfrage nicht: „Der Standort ist hochfrequentiert und somit ideal.“ Er muss es wissen, denn er war bereits als Kind mit Waschstraßen in Kontakt gekommen. Seine Eltern hätten eine solche betrieben, in Verbindung mit einer Tankstelle. „Ich habe mich dann irgendwann von der Mineralölindustrie getrennt und nur noch auf Waschstraßen verlegt“, sagt der neue Betreiber.

Die doch sehr vage Ankündigung des Eröffnungstermins sei den Umständen geschuldet, erklärt er. Denn vor der Eröffnung wird die Waschanlage nicht nur mit neuer Waschtechnik wie etwa Bürsten bestückt. Wie bei der Anlage in Burgdorf soll eine Wasseraufbereitungsanlage zum Einsatz kommen, die das Waschwasser mittels Filtertechnik reinigt und wieder in den Waschkreislauf zurückführt. Bis zu 80 Prozent des Wassers könnten somit erneut verwendet werden. Dafür sollen die Wassertanks komplett überholt werden. „Das können wir aber erst im Januar machen“, sagt Möhlich. Und die notwendigen Erdarbeiten seien im Winter nicht eben verlässlich planbar. „Wenn es konkret wird, teilen wir das selbstverständlich mit“, verspricht er.

Von Sandra Köhler