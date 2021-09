Großburgwedel

Die Waschstraße Blitz-Blank an der Kokenhorstraße in Großburgwedel stellt zum 30. September ihren Betrieb ein. Nachdem vor rund vier Jahren bereits das VW-Autohaus zugemacht hat, läuft auf eben jenem Gelände nun auch der Vertrag zwischen VW als Betreiber und den Geschwistern Ralf und Frank Stietenroth als Eigentümern der Waschanlage aus.

„Wer dort in Zukunft übernimmt, steht jetzt noch nicht fest“, sagt Frank Stietenroth. Aber die Waschstraße selbst soll den Burgwedelerinnen und Burgwedelern erhalten bleiben: Sein Bruder und er befänden sich in Gesprächen mit Interessenten, die diese weiterführen möchten, sagt Stietenroth. „Es ist ja auch die einzige in Burgwedel.“

Schließung der Waschanlage stand schon länger fest

Warum genau VW den Mietvertrag für die Waschanlage nicht verlängern wollte, kann Stietenroth nicht sagen. Auch das Unternehmen äußert sich bislang nur vage. Man stehe in Kontakt mit den Vermietern, und es werde sich in den kommenden Wochen oder Monaten entscheiden, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Ganz klar sei jedoch noch nicht, ob VW aus der Unternehmung komplett ausscheide, teilt eine VW-Sprecherin mit.

Vor der Waschanlage steht es klipp und klar: Der Betrieb schließt am 30. September. Quelle: Janna Silinger

Fest steht, dass die Entscheidung, auch die Waschanlage zu schließen, bereits 2017 im Rahmen von „strategischen Standortzusammenführungen“ beschlossen wurde. Damit einher ging auch die Schließung des Autohauses, die nun fast vier Jahre her ist.

Damals hatte VW als Grund für die Schließung der Filiale Standortnachteile angegeben und auf die Autohäuser in Langenhagen und Lehrte verwiesen. Nur das Teilelager und die Waschstraße blieben. Burgwedels Bürgermeister Axel Düker (SPD) sprach immerhin noch im Juni von einer „Eins-a-Lage“ und konnte schon viele Anfragen von Interessenten verzeichnen. Doch die Entscheidung über eine mögliche Nachnutzung des Gebäudes liegt nicht bei der Stadt, sondern bei den Eigentümern.

Noch keine konkreten Pläne zur Nutzung des alten VW-Hauses

Im Sommer noch hatten die Brüder Stietenroth die Hoffnung geäußert, dass sich die Überlegungen zu einer Nachnutzung des Gebäudes in sechs oder acht Wochen entwickelt hätten. Damals gab es laut ihren Angaben viele Interessenten. Die gebe es auch weiterhin, sagt Frank Stietenroth. Allerdings gebe es noch keine konkreten Pläne. „Zumal der Mietvertrag mit VW ja auch dieses Jahr noch läuft“, begründet er die Verzögerung. Bis 2012 hatten die beiden Brüder das VW-Haus selbst betrieben, mittlerweile konzentrieren sich auf ihr Autohaus in Uetze.

2017 schloss das VW-Haus die Türen am Standort Großburgwedel. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Wer auch immer der Nachmieter wird: Bei der Entscheidung müssen die Brüder auch die Verwaltung mit ins Boot holen, denn aktuell gebe es laut Frank Stietenroth eine Betriebsgenehmigung nur für ein Autohaus. „Wenn wir uns dann entscheiden, dass dort was anderes reinkommt, müssen die entsprechenden Anträge bei der Stadt oder der Region gestellt werden.“ Die Brüder sind guter Dinge, dass nicht nur bald ein Betreiber für die Waschstraße gefunden ist, sondern hoffen weiterhin, dass auch die Vermietung des VW-Hauses nahtlos weiterläuft.

Von Janna Silinger