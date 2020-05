Fuhrberg/Wedemark

„Das war ein glatter Volltreffer“, kommentierte Nils Nitschke, Technischer Leiter des Wasserverbandes Nordhannover, den Schaden an der Wasserleitung unter der Mellendorfer Straße in Fuhrberg. Freitagmittag beschädigten Arbeiter beim Verlegen eines Glasfaseranschlusses ein zehn Zentimeter starkes Leitungsrohr des Versorgers. „Es wurde genau mittig getroffen und durchtrennt“, beschrieb Nitschke den Schaden. Rund 30 Familien rund um die Unglücksstelle waren für mehrere Stunden von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Doch nicht nur die Straße, sondern auch ein Wohnwagen wurde bei dem Zwischenfall in Mitleidenschaft gezogen. Als der Fahrer mit seinem Gespann die Baustelle passierte, brach der Anhänger mit einem Rad ein. Dabei wurde der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt. Das austretende Wasser hatte die Straße binnen weniger Minuten an der Stelle unterspült, die Asphaltdecke konnte das Gewicht des Anhängers nicht tragen und brach ein.

Einmal unter der Mellendorfer Straße hindurch: Hier wollte die Deutsche Glasfaser ihr Kabel verlegen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Das dritte beschädigte Wasserrohr

Was Nitschke – er ist obendrein stellvertretender Verbandsgeschäftsführer – an dem Vorfall besonders ärgert, ist die Tatsache, dass es nicht der erste durch den Glasfaserausbau verursachte Schaden war. „Für uns ist es das dritte beschädigte Wasserrohr“, erklärte er. „Und das binnen weniger Wochen.“ Allerdings, und darauf legt Stefan Kraege, für Burgwedel zuständiger Bauleiter des Kommunikationsunternehmens wert, es ist der erste Zwischenfall im Bereich von Burgwedel. Die anderen Schäden betrafen den Glasfaserausbau in der Wedemark. In Elze und Hellendorf wurden ebenfalls bereits Leitungen des Wasserverbandes beim Glasfaserausbau beschädigt.

Hier wurde die Wasserleitung getroffen: Arbeiter legen das beschädigte Rohr an der Mellendorfer Straße in Fuhrberg frei. Quelle: Thomas Oberdorfer

Wasserleitung war in Plänen verzeichnet

Mit einer sogenannten Rakete wollten Arbeiter des von der Glasfaser beauftragten Subunternehmens das Glasfaser-Leerrohr unter der Mellendorfer Straße verlegen. Nachdem das Gerät die Straße bereits unterquert hatte, traf es das Wasserrohr. Warum das passierte, soll in den nächsten Tagen geklärt werden. Die Wasserleitung ist „in den Plänen korrekt eingezeichnet“, erläuterte Nitschke. Denkbar wäre für ihn, dass ein Findling unter der Straße die Rakete abgelenkt habe, nannte der Ingenieur als einen möglichen Grund. „Wir werden das genau untersuchen“, versprach Kraege. Wichtig für ihn: „Das war der erste und letzte Schaden, der bei unserem Projekt in Burgwedel passiert ist“, versprach er.

Zur Erklärung: Bei der Rakete handelt es sich um ein Geschoss, mit der das Leerrohr unter der Straße vorangetrieben wird. „Maximal einen Meter pro Minute schafft das Gerät“, erläuterte Kraege die Technik.

Die Wasserleitung getroffen: Aus 1,25 Tiefe wird Wasser an die Oberfläche der Mellendorfer Straße gedrückt. Quelle: Nils Nitschke

Straße muss auf einer Länge von 20 Metern erneuert werden

Wie groß der Schaden an der Straße insgesamt ist, lässt sich noch nicht endgültig abschätzen. „Wir müssen erst sehen, wie es unter dem Asphalt aussieht“, sagte Sarah Zeidler, Leiterin der zuständigen Straßenmeisterei aus Burgdorf. Sie eilte nach der Schadensmeldung direkt nach Fuhrberg. Klar ist allerdings bereits jetzt, dass die Mellendorfer Straße an der Stelle auf voller Breite und einer Länge von 20 Metern erneuert werden muss.

Am liebsten hätte Zeidler die Arbeiten sofort, beziehungsweise über die Pfingsttage erledigen lassen. Aber: „Die Baufirma konnte keinen Asphalt mehr für eine neue Straßendecke besorgen“, erklärte sie. „Deshalb soll die Straße nun ab Dienstag, 3. Juni, repariert werden. Für den Verkehr bedeutet das erhebliche Einschränkungen. „Wir müssen für die Arbeiten die Mellendorfer Straße in beiden Richtungen sperren lassen“, kündigte sie an. Bis dahin bleibt die Straße halbseitig gesperrt und eine Ampel führt die Autos wechselseitig an der Unglücksstelle vorbei.

Von Thomas Oberdorfer