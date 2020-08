Thönse

Die Sanierung der Thönser Ortsdurchfahrt schreitet immer weiter voran. Doch am Dienstagabend kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall. Bei Bauarbeiten für die Verlegung der Glasfaserkabel haben Arbeiter an der Ecke Engenser Straße/ Hermann-Löns-Weg die Wasserleitung sowie den Kanal beschädigt. „Die Straße ist komplett unterspült“, sagt Nils Nitschke, stellvertretender Geschäftsführer des Wasserverbandes Nordhannover. Die Ursache des Unfalls liegt seinen Angaben zufolge in den horizontalen Bohrarbeiten im Tiefbau. Wie es genau zu der Verfehlung kam, stand am Mittwochnachmittag noch nicht fest.

Ob die Arbeiter der Baufirma noch mehr beschädigt haben, kann Nitschke ebenfalls noch nicht sagen. Dies werde sich erst bei den nun anstehenden Sanierungsarbeiten zeigen, da bis jetzt nur eine provisorische Reparatur durchgeführt worden sei. Die angrenzenden Haushalte werden keine Probleme bei der Wasserversorgung haben, sagt er.

Die Schäden sind auch oberirdisch am weggespülten Sand zu sehen. Quelle: Rockahr

Sanierungsarbeiten dauern mindestens eine Woche

Nitschke geht davon aus, dass die Reparaturarbeiten mindestens eine Woche dauern werden. Bis auf Weiteres ist daher die Zufahrt zum Hermann-Löns-Weg gesperrt, die K 117 ist davon nicht betroffen. Allerdings hat die Sperrung Auswirkungen auf den Ablauf der Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt in der kommenden Woche. Ursprünglich war geplant, eine Umleitung über den Hermann-Löns-Weg einzurichten. Da dies wegen des Unfalls gegenwärtig nicht möglich ist, wird der Strubuschweg – anders als zuvor mitgeteilt – nicht voll, sondern nur halbseitig gesperrt. Demnach bleibt die Zu- und Ausfahrt über den Strubuschweg in Richtung Norden und Westen erhalten.

Einbau von Glasfaser auch in weiteren Straßen

Die frisch verlegten Pflastersteine stehen nun wieder vor dem Bauloch – laut Deutscher Glasfaser kein ungewöhnlicher Vorgang. Quelle: Rebekka Neander

Nicht nur in der Hermann-Löns-Straße finden Glasfaserarbeiten statt, sondern unter anderem auch am Strubuschweg und in der Bruchstraße. Dort ist Anwohnern aufgefallen, dass die frisch verlegten Pflaster für den Fußweg erneut gestapelt vor dem – jetzt wieder – Bauloch stehen. Dieses Vorgehen sei beim Einbau von Glasfaser aber normal. „Das ist nichts Ungewöhnliches. Im Nachgang wird obligatorisch immer ein sogenanntes Kopfloch gemacht, um die Glasfaser zu verlegen“, erklärt Dennis Slobodian, Referent der Unternehmenskommunikation der Deutschen Glasfaser. Die Leerrohre für die Glasfaser werden hingegen schon während der Tiefbauarbeiten verlegt. Nach Terminierung mit den Kunden können die Arbeiter dann die Kabel durch die geschaffenen Kopflöcher einziehen und verlegen.

Baubüro der Deutschen Glasfaser ist geschlossen

Bis vor Kurzem konnten die Kunden auch bei Fragen in das Baubüro der Deutschen Glasfaser für Engensen, Kleinburgwedel, Thönse, Wettmar und Fuhrberg kommen. Doch dieses hat mittlerweile geschlossen. Der Grund dafür sei der Baufortschritt sowie die geringe Besucherzahl. Die Mitarbeiter sind aber weiterhin über die Bauhotline unter (0 28 61) 89 06 09 40 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Weitere Informationen gibt es zudem im Internet auf www.deutsche-glasfaser.de.

Von Lisa Höfel