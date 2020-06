Großburgwedel

Die Arbeiten am Neubautrakt des Gymnasiums Großburgwedel kommen zügig voran. „Wir liegen im Zeitplan“, freut sich Schulleiter Robert Baberske. Über eine Webcam der Schule können Interessierte den Baufortschritt beobachten. Und der ist beachtlich. Auf der rechten Seite ist die neue Sporthalle bereits zu erkennen, auf der linken Seite der Baustelle wachsen die beiden Gebäude mit den 30 Klassenräumen und den Homebases für die Jahrgänge fünf bis zehn in die Höhe. Zudem nimmt auch der Verbindungstrakt zwischen diesen beiden Teilen des Neubauprojekts langsam Gestalt an.

Und auch der Schulausschuss wird sich am Donnerstag, 2. Juli, mit dem Gymnasium befassen. Dann steht die Sanierung des bestehenden Gebäudes auf der Tagesordnung. Die Projektentwickler wollen in der Sitzung neue Vorschläge für das Projekt vorstellen. Hintergrund: Der ursprüngliche Plan droht den einst festgelegten Kostenrahmen zu sprengen. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Amtshof in Großburgwedel.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer