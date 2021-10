Burgwedel/Wedemark

Das Amtsgericht Burgwedel hat zwei Männer zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, weil sie im Oktober 2018 in Privathäuser in der Wedemark, in Garbsen und in Gehrden eingestiegen waren. Dort hatten sie auch eine besondere Taschenuhr gestohlen, mithilfe derer die Polizei den Männern auf die Spur kam.

Sieben Zeugen hatte das Amtsgericht geladen, die Richter Michael Siebrecht ohne Aussage wieder entlassen konnte. Denn zwei 25 und 26 Jahre alte Angeklagte gestanden ihre Taten gleich zu Beginn der Verhandlung. Anders verhielt es sich beim Dritten auf der Anklagebank: Das Schöffengericht sprach den 31-Jährigen wegen mangelnder Beweise frei.

Taschenuhr überführt Einbrecher

„Vermutungen nur aus den Chatverläufen abzuleiten ist nicht ausreichend für eine Verurteilung“, sagte Siebrecht. Der Mann war nur in den zwischen den drei Angeklagten ausgetauschten Nachrichten in Erscheinung getreten. Dort hieß es unter anderem: „Ihr braucht neue Nummern“, „Kriege 1000 für das“ und „Was machen wir wegen Uhr?“ Diese Uhr aber führte die Polizei zu den zwei übrigen Angeklagten. Bei ihnen fanden die Beamten die Taschenuhr eines ehemaligen Ratsmitglieds der Stadt Gehrden. Der Mann hatte diese für seine langjährige Tätigkeit im Rat erhalten – versehen mit einer besonderen Gravur.

Trotz der Länge der Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr setzte das Gericht diese zur Bewährung aus. Zusätzlich sollen die Angeklagten neben den 3650 Euro, die die beiden erbeutet hatten, 1800 Euro in monatlichen Raten an die Kindernothilfe zahlen. Die Verteidigung verzichtete auf ein weiteres Vorgehen gegen das Urteil.

Drogenschulden treiben zu Einbrüchen

„Die beiden Angeklagten haben sich von den Taten distanziert und einen anderen Lebensweg eingeschlagen“, begründete Siebrecht die Entscheidung des Gerichts. Der 25-Jährige hatte keine Vorstrafen, der 26-Jährige vier, und die Einbrüche lagen bereits drei Jahre zurück. Beide haben zudem feste Anstellungen.

Dabei war offenbar Geldmangel der Grund für die Taten. Es sei eine schwierige Phase für den 25-jährigen Angeklagten gewesen, berichtete sein Anwalt dem Gericht. Aufgrund familiärer Probleme sei er in eine Drogenabhängigkeit gerutscht, von der er sich mittlerweile wieder erholt habe. Um die Rauschmittel zu finanzieren, habe er Schulden machen müssen.

Verteidiger: Die Angeklagten waren ungeschickt

Auch der 26-Jährige habe damals mit finanziellen Problemen zu kämpfen gehabt, sagte dessen Verteidiger. Die Einbrüche hatten die beiden offensichtlich nicht lange im Voraus geplant. Das Wissen zu geschickterem Vorgehen bei einem Einbruch habe ihnen gefehlt, so ihre Verteidiger vor Gericht. Die Angeklagten hätten Ausschau gehalten, welche Häuser leer seien und dann die Terrassentüren der Häuser mit Steinen eingeschlagen.

Von Max Baumgart