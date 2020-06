Großburgwedel/Bissendorf

„Das lief richtig gut“, sagt Margrit Forstreuter-Künstler, Mitorganisatorin des Sommerspaziergangs Wettmar, erfreut. 224 Euro nahm die Engenserin am 13. Juni an Spenden mit der Abgabe von Tomatenpflanzen auf dem Großburgwedeler Landmarkt ein. Das Geld bildet nun den Grundstock für weitere Bäume, die für die neue Wettmarer Obstwiese angeschafft werden sollen – ein Projekt, das aus den Überschüssen des nun abgesagten Sommerspaziergangs finanziert werden sollte. Die Tomatenpflanzen – alles alte Sorten – hatte sie von dem privaten Züchter Heinz-Jürgen Krüger erhalten.

Nach dem Erfolg soll es nun eine Neuauflage der Aktion geben. Am Donnerstag, 18. Juni, will Forstreuter-Künstler wieder Topfpflanzen für den guten Zweck abgeben, diesmal auf dem Wedemärker Landmarkt in Bissendorf, Am Markt 1. Unter anderem hat sie Rucola, Borretsch und Thymian im Angebot. Der Erlös kommt erneut der Obstwiese in Wettmar zugute.

Von Thomas Oberdorfer