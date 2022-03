Fuhrberg

Die Brückenerneuerung auf der Landesstraße 310 zwischen Fuhrberg und Mellendorf hat auch unmittelbare Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Weil die L 310 von Montag, 14. März, bis voraussichtlich Freitag, 30. September, in diesem Bereich voll gesperrt ist, fahren die Regiobus-Linie 652 und der Sprinti Wedemark eine Umleitung.

Veränderte Abfahrtzeiten

Die Busse der Regiobus werden über Großburgwedel und Bissendorf umgeleitet. Deshalb können die Haltestellen Gailhof/Hessenweg sowie Gailhof/Am Dreieck in beide Fahrtrichtungen nicht bedient werden. Durch die Umleitung verlängert sich die Fahrzeit zwischen den Haltestellen Fuhrberg/Alte Burgwedeler Straße und Mellendorf/Bahnhof um zwölf beziehungsweise 13 Minuten.

Dadurch ändern sich die Abfahrtszeiten an den Haltestellen: In Fahrtrichtung Mellendorf entfallen die Fahrten um 6.04 Uhr und 8.04 Uhr ab Fuhrberg/Schützenstraße. Weiterhin fährt der Bus statt um 7.21 Uhr und 9.04 Uhr bereits um 7.15 Uhr und um 8.45 Uhr ab Fuhrberg/Schützenstraße. Von 10.15 bis 16.15 verkehrt die Linie im Zweistundentakt ab Fuhrberg/Schützenstraße.

Fahrplan auf Schulzentrum abgestimmt

In Fahrtrichtung Fuhrberg kommt die Linie 652 statt um 6.50 Uhr erst um 7.03 Uhr an der Haltestelle Fuhrberg/Alte Burgwedeler Straße an. Die Fahrt um 7.42 Uhr ab Mellendorf/Schulzentrum entfällt. Statt um 8.35 Uhr fährt der Bus bereits um 7.55 Uhr ab Mellendorf/Schulzentrum. Von 9.35 Uhr bis 17.35 Uhr fährt die Linie im Zweistundentakt ab Mellendorf/Schulzentrum. Die geänderten Fahrzeiten sind auf die Schulzeiten am Schulzentrum in Mellendorf und die Anschlüsse am Bahnhof Mellendorf abgestimmt.

Der Sonderfahrplan für die Regiobus-Linie 652 im Zeitraum der Vollsperrung ist auf www.gvh.de abrufbar. Der Sprinti Wedemark verkehrt auch weiterhin. Die Fahrtzeit wird sich allerdings wegen der Umleitung zwischen Fuhrberg und Mellendorf entsprechend verlängern.