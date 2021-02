Burgwedel/Wedemark

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat sich die Volkshochschule (VHS) Hannover Land, die auch für die Kommunen Burgwedel und Wedemark zuständig ist, dazu entschlossen, weiterhin Onlineveranstaltungen anzubieten. Um das Angebot möglichst vielseitig zu gestalten, kooperiert die Einrichtung dafür mit der VHS Delmenhorst.

VHS bietet Onlinekurse dienstags und donnerstags an

Das Ergebnis: Jeden Dienstag und Donnerstag gibt es nun Themenabende unter Kinobedingungen am Bildschirm. 9 Euro kostet die Teilnahme pro Termin. Eine Übersicht über alle Kurse finden Interessierte auf www.vhs-hannover-land.de/vhs-tag. Anmeldungen nimmt die VHS unter Angabe der jeweiligen Kursnummer auf der Homepage, unter Telefon (0 50 32) 9 01 44 14 oder per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de entgegen. Eine Anleitung, wie die jeweiligen Internetplattformen der Veranstaltungen zu nutzen sind, erhalten die Teilnehmer vor Kursbeginn. Bei technischen Fragen steht das VHS-Team zudem bereit.

Spieleabende, Pilates, Computerkurse und mehr

Im Themengebiet „Digitales Lernen“ bietet die VHS im März Kurse zum Gestalten von Einladungskarten mit dem Programm Word, eine Einführung in die Welt der sozialen Medien sowie zum Umgang mit der Karten-App von Apple an. Ein Spieleabend sowie ein Bastelkurs für Grüße in Corona-Zeiten finden sich unter anderem im kulturellen Themengebiet. Wer sich für Ahnenforschung oder zwischenmenschliche Beziehungen interessiert, wird ebenfalls fündig. Onlinesport in Form von Yoga, Pilates, Zumba und Selbstmotivation im Lockdown sind hingegen im Gesundheitsbereich aufgelistet. Die Lücke bis zu den nächsten Präsenzkursen der VHS ist also mehr als gut gefüllt.

Von Carina Bahl