Burgwedel/Wedemark

Die Corona-Pandemie verlangt auch der Volkshochschule ( VHS) Hannover Land, die unter anderem für die Kommunen Burgwedel und Wedemark zuständig ist, ein ordentliches Maß an Kreativität ab. Deshalb gibt es nun im neuen Herbstsemester zahlreiche Sportkurse nicht nur in Turnhallen, sondern auch online am PC.

Korrektur der Sportübungen direkt am Bildschirm

VHS-Dozentin Anja Wendel ist überzeugt, dass das funktionieren kann. Seit 2013 gibt sie VHS-Kurse im Gesundheitsbereich. „Auf die Idee, meine Sportkurse nun online stattfinden zu lassen, bin ich gekommen, weil meine Kursteilnehmer mich direkt danach gefragt haben“, erzählt Wendel. Darauf folgte ein Testkurs mit Teilnehmern aus ihren verschiedenen Sportkursen, der sehr gut funktioniert habe. „Während der Kurse sehe ich am Bildschirm ganz genau, wie meine Teilnehmer die Bewegungsabläufe ausführen, und kann sie so auch direkt korrigieren. Diese persönliche Betreuung ist ein riesiger Vorteil gegenüber dem simplen Schauen von Sportvideos im Internet.“ Das Gemeinschaftsgefühl komme auch nicht zu kurz.

Testsportler sind mit Onlinekurs zufrieden

Die Testsportler sind jedenfalls zufrieden. „Wir waren positiv überrascht, wie gut die Onlinesportkurse funktionieren“, sagen Brigitte und Helmut Kelbert unisono. Es sei auch zeitsparend und entspannender, sich auf einen Kurs zu Hause einzurichten, als pünktlich in einem Übungsraum erscheinen zu müssen. Gerade viele Ältere verzichteten momentan laut VHS auf Kurse und Angebote, um sich als Risikogruppe nicht in zu große Ansteckungsgefahr während der Corona-Pandemie zu begeben. Kelberts jedenfalls könnten sich auch vorstellen, nach Corona beim Onlinesport zu bleiben.

Sportkurse starten nächste Woche

Wer es einmal selbst ausprobieren möchte: Die neuen Kurse Funktionstraining mit Pilateselementen unter der Leitung von Wendel starten am Montag, 21. September, und am Dienstag, 22. September, und finden in den Nachmittags- oder Abendstunden zu folgenden Zeiten statt: montags bis zum 7. Dezember von 17 bis 17.45 Uhr und von 18 bis 18.45 Uhr sowie dienstags bis zum 22. Dezember stets von 19.15 bis 20.15 Uhr.

Alle technischen Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es im Internet auf www.vhs-hannover-land.de, nach einer E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder unter Telefon (05137) 9800330.

Von Carina Bahl