Wettmar/Mellendorf

Die Besucher der Veranstaltung Winterfreunden auf Bodes Hof in Wettmar waren wieder großzügig: 500 Euro sind beim Kunsthandwerkermarkt innerhalb von sechs Stunden zusammengekommen. Das Geld hat das Ehepaar Dirk Bode und Birgit Bode-Stüring nun als Spende an das Kinderpflegeheim für Schwerstbehinderte in Mellendorf übergeben. Dessen Leiterin Gaby Schweer nahm es erfreut entgegen.

Das Heim kann Spenden sehr gut gebrauchen, um den Kindern besondere Angebote machen zu können. Das Ehepaar Bode-Stüring war nach einer Führung durch das Heim beeindruckt von der Breite und Zugewandtheit der Pflege. Die Spende sei gut angelegt, meinte es.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter