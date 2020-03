Großburgwedel

Nun hat das Coronavirus auch für die erste Absage einer Veranstaltung in Großburgwedel gesorgt. Am Sonntag, 15. März, wollte das Akkordeon-Orchester Wedemark im WohnPark an der Fuhrberger Straße spielen. „Wir müssen unsere doch teilweise sehr alten Bewohner schützen“, sagte Hans-Georg Scharpenberg zur Begründung. Der Geschäftsführer des Senioren- und Pflegeheims weiter: „Wir werden versuchen, das Konzert im Sommer nachzuholen.“ Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht.

Von Thomas Oberdorfer