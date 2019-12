Kleinburgwedel

Fast alle Vereine und Institutionen aus Kleinburgwedel haben auch in diesem Jahr wieder ehrenamtlich einen Weihnachtsmarkt organisiert. Dafür verwandelt sich der Parkplatz des Seniorenpflegeheims Lindenriek, Radenstraße 9, am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Dezember, einmal mehr in ein weihnachtliches Dorf.

Der TSV Kleinburgwedel bietet das beliebte Glühbier sowie Glühwein mit und ohne Alkohol an, zudem gibt es Schnäpse beim Schützenverein. In Konrad’s Café können sich die Besucher auf Schmalzkuchen freuen. Darüber hinaus gibt es dort Pommes sowie Schinken- und Wurstwaren. Des Weiteren sorgt die Feuerwehr für gegrillte Brat- und Schinkenwürstchen. Wer es hingegen etwas süßer mag, ist mit Popcorn und Crêpes gut versorgt.

Musikzug spielt auf dem Weihnachtsmarkt

Neben dem großen Angebot an Speisen und Getränken gibt es auch Dekorationsobjekte aus Keramik zu kaufen. Kinder können Karussell fahren und in der Kinderscheune basteln. Wer möchte, kann Stockbrot über einer Feuertonne backen. Der Musikzug der Feuerwehr sorgt am Sonnabend gegen 16 Uhr für ein musikalisches Ständchen.

Der Weihnachtsmarkt ist am Sonnabend von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmann kommt an beiden Tagen und verteilt Leckereien an die jüngsten Besucher.

Von Lisa Otto