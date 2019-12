Großburgwedel

Der Wind bläst, es gibt immer wieder Schauer, und auch die Temperaturen liegen nur wenig über dem Gefrierpunkt – doch das stört die Großburgwedeler nicht. Teils mit Mützen, Schals und Handschuhen ausgestattet, strömen sie am Sonnabend auf den Weihnachtsmarkt. „Der Zulauf hier ist trotz des Wetters gut“, sagt Jörn Neber von der Freiwilligen Feuerwehr Großburgwedel. „Der Sonnabend ist der stärkste Tag, aber der Freitag war auch schon sehr gut.“

Viele Ehrenamtliche sind auf dem Weihnachtsmarkt vertreten

Die Feuerwehr ist auch in diesem Jahr wieder mit zwei Ständen vertreten. Während sich die Besucher an dem einem Stand mit Leckereien stärken können, gibt es an dem anderen heiße Getränke. „Wir freuen uns jedes Jahr darauf, und es macht einfach Spaß“, sagt Neber. „Wir kommen gern ins Gespräch, und die Besucher freuen sich, die Feuerwehr zu sehen.“ Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt hat aber noch einen weiteren Vorteil. „Mit dem Überschuss bezahlen wir jedes Jahr die Getränke und das Essen für die Ausbildungsdienste“, erläutert Neber.

Ebenfalls seit vielen Jahren in Großburgwedel vertreten ist der Stand der Unicef-Arbeitsgruppe Südheide. Neben Karten und Kalendern können die Besucher gegen eine Spende auch kleine Sterne und Engel erwerben. „Die haben wir alle selbst gebastelt“, sagt Danielle Kehrer. Gemeinsam mit Regine Nolden und weiteren Mitarbeiterinnen teilt sie sich die Verkaufszeit auf dem Weihnachtsmarkt. „Wir sind nicht unzufrieden mit dem Verkauf“, sagt Kehrer. „Es lohnt sich alle Male.“

IGK finanziert einen großen Teil des Weihnachtsmarkts

Nicht fehlen darf der Stand der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK), die den Weihnachtsmarkt Jahr für Jahr organisiert. Dort können die Besucher für kleines Geld Lose kaufen. „Der Verkauf läuft trotz des Wetters sehr gut“, sagt Klaus-Jürgen Bierbaum, stellvertretender IGK-Vorsitzender. Gut die Hälfte der Lose war bereits am Sonnabendnachmittag verkauft, viele Gewinne schon herausgegeben. „Zum größten Teil bekommen wir diese gesponsert“, sagt Bierbaum. Von Gutscheinen über kleine Stollen bis hin zu Handschuhen ist für jeden etwas dabei.

Der Losverkauf ist für die IGK besonders wichtig. „Wir nutzen das Geld dafür, um den Weihnachtsmarkt zu finanzieren, denn das meiste wird von der IGK getragen. Sonst wäre das hier gar nicht möglich“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende. Und die Tombola kommt gut an. Immer wieder bilden sich längere Schlangen vor dem Stand. Auch Ilona Lüddeck steht an, um ihr Glück zu versuchen. „Ich kaufe hier jedes Jahr Lose. Das gehört für mich einfach dazu“, sagt die Engenserin.

Viele sind schon lange in Großburgwedel dabei

Zum Weihnachtsmarkt gehört auch seit vielen Jahren der Stand des Lions Club Isernhagen-Burgwedel. Neben Glühwein können sich die Gäste dort auf Krustenbraten freuen. „Wir sind bis jetzt sehr zufrieden“, sagt Martin Weber. Nicht fehlen darf zudem das Karussell für die jüngsten Besucher. Runde für Runde fahren dort zahlreiche Kinder mit. Und auch der Weihnachtsmann läuft über den Weihnachtsmarkt und sorgt für strahlende Augen.

Der Weihnachtsmarkt Großburgwedel ist am Sonntag, 8. Dezember, noch einmal bis 20 Uhr geöffnet. Die Kinder können sich auf das Kasperletheater der Lauenburger Puppenbühne freuen. Die Vorstellungen beginnen um 15, 16 und 17 Uhr.

