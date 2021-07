Großburgwedel

Im vergangenen Jahr ist die in Burgwedel gut besuchte Wein-Meile wegen der Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr findet sie wieder statt, aber nicht wie sonst auf der Von-Alten-Straße. Anstatt der Wein-Meile wird es in diesem Jahr ein Weinfest geben und das plant Veranstalter Martin Müsken am Freitag, 23. Juli, Samstag, 24. Juli, jeweils von 16 bis 24 Uhr Am Markt. Dabei soll die Fläche inklusive Parkplatz bis zur Straße Am Klint genutzt werden – um die Abstandsregeln auch einhalten zu können und genug Sitzgelegenheiten zu schaffen.

Doch das ist nicht die einzige coronabedingte Änderung, die Müsken vornehmen musste: Das Gelände wird eingezäunt sein. Maximal 1000 Personen haben Zutritt und er muss wegen der zusätzlichen Kosten auch einen Eintritt von 5 Euro verlangen. Die können Besucherinnen und Besucher am Einlass gegenüber dem Restaurant Marktkieker bezahlen. Zudem muss auf dem Gelände – außer an festen Plätzen wie den Stehtischen und den Sitzgelegenheiten – Maske getragen werden. Tanzen ist nicht erlaubt, und es gibt auch keine Live-Musik.

DJ sorgt in diesem Jahr für Musik

Dafür wird ein DJ für Hintergrundmusik sorgen, verspricht Müsken. Wein gibt es natürlich auch. Zwei Winzer werden in diesem Jahr vertreten sein: Philipp Vogel vom gleichnamigen Weingut aus Frei-Laubersheim (Rheinhessen) und das Weingut Eberbach-Schäfer aus Baden-Württemberg, das Weinhändler Müsken vertritt. Einen Bierstand wird es ebenfalls geben. Dazu werden Flammkuchen, Crèpes und Bratwurst angeboten.

„Wir sind froh, dass wir trotz Corona ein Fest durchführen dürfen“, sagt Müsken – und er freut sich auch schon auf die dann fünfte Auflage im nächsten Jahr. Dann soll es in Großburgwedel wieder eine richtige Wein-Meile mit dem ganzen Team geben.

Von Alina Stillahn