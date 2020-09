Burgwedel

Die Wettmarer Mühle ist wieder dabei, der Würmsee ebenfalls. Insgesamt 30 Motive stehen auf der Internetseite der Bürgerstiftung Burgwedel zur Abstimmung. Die Fotos mit den meisten Stimmen erscheinen im Kalender für das Jahr 2021. Noch bis zum 11. Oktober können die Burgwedeler für ihre 13 liebsten Ansichten votieren. Diese sind im Internet abrufbar und im Schaufenster an der Von-Alten-Straße 17 zu sehen. Die Abstimmung erfolgt ausschließlich online.

Hobbyfotografen senden weniger Bilder ein als im Vorjahr

Monika Stellmacher vom Vorstand der Bürgerstiftung ist mit der Qualität der eingeschickten Fotos zufrieden. „Es sind wieder sehr schöne Motive“, sagte sie. 168 Bilder hatten die Hobbyfotografen, die jeweils bis zu drei Bilder einreichen durften, zu dem vorgegebenen Motto „Lieblingsplätze in Burgwedel“ eingeschickt. Im Vorjahr sind es zur Premiere des Fotokalenders mehr als 200 Bilder gewesen. Die Mitglieder der Bürgerstiftung trafen eine Vorauswahl.

Anzeige

Stellmacher war erfreut, dass es auch Fotos aus Privatgärten in die engere Auswahl geschafft haben. Sie hatte darüber hinaus noch mit Fotos aus der jeweiligen Lieblingsgastronomie der Fotografen gerechnet. „Aus dem Bereich kam allerdings gar nichts“, sagte sie. „Die Natur und die Klassiker“ seien stattdessen wieder besonders beliebt gewesen. „Die Wettmarer Mühle ist ein absolutes Muss, da führt kein Weg dran vorbei“, erklärte Stellmacher.

Weitere HAZ+ Artikel

92 Menschen stimmten in der ersten Woche über Fotos ab

Wer seine Stimme abgeben möchte, findet den Link auf der Internetseite der Bürgerstiftung unter www.buergerstiftung-burgwedel.com. Noch einfacher geht es, wenn man im Schaufenster an der Von-Alten-Straße 17 den dort ausgehängten QR-Code abfotografiert und so direkt auf seinem Mobilgerät zur Abstimmung gelangt. „Jeder kann von seinem Computer oder Mobilgerät aus nur einmal mitmachen. Danach wird die IP-Adresse gesperrt“, sagte Stellmacher. Damit möchte sie potenziellem Missbrauch vorbeugen. In der ersten Woche hatten bereits 92 Personen ihre jeweils bis zu 13 möglichen Stimmen abgegeben.

Das Foto mit den meisten Stimmen wird das neue Titelmotiv. Der Fotograf erhält dafür 300 Euro. Der Zweitplatzierte bekommt 200 Euro, der Dritte noch 100 Euro. Volksbank und Sparkasse sind Sponsoren. „Der Erlös des Kalenderverkaufs geht daher direkt in neue Projekte der Bürgerstiftung“, sagte das Vorstandsmitglied.

Kalender soll ab Ende Oktober in Geschäften erhältlich sein

Der Kalender erscheint in einer Auflage von 500 Stück und kostet auch in diesem Jahr 10 Euro. Er wird laut Stellmacher ab Ende Oktober in verschiedenen Geschäften in der Stadt Burgwedel erhältlich sein. „Derzeit sind wir noch in Gesprächen“, sagte sie. „Wer den Kalender in seinem Geschäft anbieten möchte, kann sich gerne an die Bürgerstiftung wenden.“

Von Mark Bode