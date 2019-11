Für das Lokale schlägt das Herz der HAZ-Redaktion in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark – im Print und digital. Weshalb greifen die Reporter ein Thema auf, während ein anderes nicht berücksichtigt wird? Darüber will die Redaktion mit ihren Lesern beim ersten HAZ-Stammtisch in Burgwedel am 19. November sprechen.