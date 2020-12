Großburgwedel

Großburgwedel erhält Landes- und Bundeszuschüsse für die Sanierung der Innenstadt. Dafür wurde der Ort in das Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren aufgenommen. Rund 9 Millionen Euro wollen Bund, Land und die Stadt in den nächsten zehn Jahren in die Hand nehmen, um die City attraktiver zu gestalten. Allerdings: Noch ist nicht geklärt, auf welcher rechtlichen Grundlage diese Förderung erfolgen soll. Die Stadt hat die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: Sanierung oder Stadtumbau. Für Grundstückseigentümer ist das eine durchaus wichtige Entscheidung. Denn für sie bringt dies weitreichende Konsequenzen mit sich.

Stadt hat die Wahl zwischen zwei Fördervarianten

Eigentlich sollten die Mitglieder des Gremiums in der vergangenen Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses die Entscheidung treffen, wie die Förderung ablaufen soll. Das lehnten sie allerdings ab. Vielmehr votierten die Kommunalpolitiker einstimmig dafür, vor einer Entscheidung mit den Einwohnern über das Thema sprechen zu wollen. Sobald die Corona-Pandemie es zulässt, soll es eine Bürgerversammlung geben. Im Anschluss daran will der Ausschuss entscheiden.

Und das sind die beiden Varianten: Entweder wird Großburgwedel zu einem Sanierungs- oder zu einem Stadtumbaugebiet. Die Möglichkeiten, die Innenstadt mit öffentlichen Zuschüssen attraktiver zu gestalten, sind in beiden Fällen nahezu identisch. Es gibt lediglich einige kleinere Differenzen. Was sich erst einmal nach einer Formalie anhört, birgt allerdings für die Grundstückseigentümer erhebliche Unterschiede in sich. Diese stellte Stadtplanerin Catharina Hagemann in der Sitzung vor. Für die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft betreut sie im Auftrag der Stadt den Sanierungsbeginn in Burgwedel.

Das sind die Unterschiede zwischen Sanierung und Stadtumbau

Grundbucheintrag: Wird Großburgwedel ein Sanierungsgebiet, dann werden im Grundbuch Sanierungsvermerke für die in dem Gebiet liegenden Grundstücke eingetragen. Diese werden nach Abschluss der Sanierung automatisch wieder gelöscht. Dabei entstehen für die Eigentümer keine Kosten. In einem Stadtumbaugebiet erfolgt dies nicht.

Abschreibemöglichkeiten: Eigentümer eines Grundstücks im Sanierungsgebiet können für Modernisierungen und Instandsetzungen an ihren Immobilien steuerlich geltend machen. Im Stadtumbaugebiet geht dies nicht.

Auskunfts- und Genehmigungspflicht: Plant ein Eigentümer in einem Sanierungsgebiet größere Umbauten oder den Verkauf seines Eigentums, dann muss er dies der Stadt vorab mitteilen und sich genehmigen lassen. Allerdings: „Die Stadt muss diese Genehmigung erteilen, solange das Vorhaben nicht den Zielen der Sanierung widerspricht“, erläutert Hagemann gegenüber dieser Zeitung. Diese Auskunftspflicht gibt in Stadtumbaugebieten nicht.

Private Modernisierungen: In beiden Varianten können Eigentümer für ihre Objekte eine Förderung von privaten Hausmodernisierungen beantragen. Einen Rechtsanspruch hierauf gibt es jedoch nicht.

Kostenbeteiligung der Eigentümer: Am Ende der Sanierung müssen die Grundstückseigentümer einen Zuschuss zu den Kosten bezahlen. In einem Sanierungsgebiet wird dieser über Ausgleichsbeträge erhoben, in einem Stadtumbaugebiet über Straßenausbaubeiträge. Und das sind die Unterschiede: Ausgleichsbeträge sollen den Wertzuwachs eines Grundstücks im Zuge der Sanierung abschöpfen. Dazu legen unabhängige Gutachter den Wert eines Grundstücks zu Beginn und zum Ende der Sanierung fest. Die Differenz zwischen den beiden Beträgen ergibt den Wertzuwachs des Grundstücks. Den muss der Grundstückseigentümer an die Stadt abführen. Davon wird allerdings noch der allgemeine, nicht sanierungsbedingte Wertzuwachs des Grundstücks abgezogen. In Stadtumbaugebieten werden Eigentümer über Straßenausbaubeiträge an den Kosten beteiligt. Was für die Eigentümer günstiger ist, konnte Hagemann in der Sitzung nicht beziffern. „Für die geplante Bürgerversammlung werden wir Beispielrechnungen vorbereiten“, erklärte die Planerin gegenüber dieser Zeitung.

Politiker wollen die Meinung der Bürger hören

Sanierungsgebiet oder Stadtumbaugebiet – welchen Weg die Politik gehen will, ist offen: „Uns fehlen einfach noch Informationen“, sagt der Bauausschussvorsitzende Jürgen Schodder ( CDU). Und weiter: „Wichtig ist uns, dass wir nichts über die Köpfe der Einwohner hinweg machen können.“ Ähnlich sieht es auch Joachim Lücke ( SPD): „Wir tendieren zum Sanierungsgebiet. Aber, wirklich entschieden ist da noch nichts. Wir warten das Ergebnis der Bürgerbeteiligung ab.“

Von Thomas Oberdorfer