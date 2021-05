Fuhrberg

Nächste Runde im Versuch, einen neuen Vorsitzenden für den SV Fuhrberg zu finden: Am vergangenen Donnerstag hat der Vorstand Werner Hanebuth zum ersten Vorsitzenden bestimmt. Doch diese Wahl ist wiederum vorerst nur kommissarisch – im Sommer müssen nun die Vereinsmitglieder auf der Jahresversammlung dieser Personalie zustimmen. Dann ist er auch offiziell und nicht länger nur kommissarisch der Vereinschef.

Lange Kandidatensuche

Hanebuth bekleidet diesen Posten nicht zum ersten Mal. Bereits im September 2020 wurde er zusammen mit Uwe Buschmann als kommissarische Leitung des Sportvereins ernannt, weil sich kein anderer Kandidat fand. Für weitere Amtszeiten stünden die beiden jedoch nicht zur Verfügung, hieß es damals. Und der Verein fand dann doch noch einen geeigneten Aspiranten für den Posten des Vereinschefs.

Einige Wochen später, im Oktober 2020, wählte der Vorstand Colin Schenke überraschend zum neuen Vorsitzenden. Vorerst aber auch nur kommissarisch, da eine Versammlung wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Die Wahl sollte dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Doch dazu kam es nicht mehr. Der 43-jährige Wirtschaftsprüfer wirkte bei seiner Wahl im Herbst hoch motiviert für die Aufgabe.

Er wird doch nicht der neue Chef: Colin Schenke hat sich seit seiner Jugend in vielen Vereinen engagiert und arbeitet als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Interne Differenzen führen zu Hanebuths Wiederwahl

Doch dann gab es eine Rolle rückwärts. Intern habe es Differenzen zwischen Schenke und seinen Stellvertretern gegeben, teilte der Verein mit. Letztendlich habe man gemeinsam entschieden, zum Altbekannten zurückzukehren und Hanebuth wieder auf den Chefposten zu setzen. Seine Amtszeit dauert zunächst bis 2022. Doch eine Änderung gibt es dieses Mal. Hanebuth ist nun bereit, nicht nur aushilfsweise den Vorsitz zu übernehmen, er will sich auf der nächsten Hauptversammlung auch offiziell zur Wahl stellen und sogar nach 2022 zur Verfügung stehen. „Werner Hanebuth ist nicht der Typ, der gerne im Rampenlicht steht, aber das Wohl des Vereins liegt ihm am Herzen“, sagte Pressewartin Mia Marie Jöhrens-Lazar und begründet so seinen Sinneswandel.

Auch andere Veränderungen im Personal gab der Verein bekannt. Niels Raue übernimmt kommissarisch den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden, den zuvor Hanebuth innehatte. Der 23-Jährige ist selbst in der Fußballsparte des Vereins aktiv.

Thomas Dasler stellt sich bei der Jugendvollversammlung als Jugendwart zur Wahl. Der aktuelle Jugendwart Thorsten Rödel wird sich als Beisitzer und Fachmann für Digitalisierung einbringen. Auch diese Ämter müssen die Vereinsmitglieder bei der Jahresversammlung noch offiziell bestätigen. Bis auf einen Schriftwart und einen Abteilungsleiter der Tischtennissparte ist der Vorstand nun komplett.

Von Inga Schönfeldt