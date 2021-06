Burgwedel

2,1 Millionen Euro teuer war der Umbau der Wettmarer Ortsdurchfahrt. Bei der offiziellen Freigabe im September 2019 hatten Vertreter aus Politik und Verwaltung mit breitem Lächeln im Gesicht das obligatorische Band durchschnitten. Doch auch fast zwei Jahre später sehen viele Wettmarer keinen Grund zum Lächeln, denn der Teufel steckt aus ihrer Sicht im Detail. Und das trifft sowohl die Auto- als auch die Fahrradfahrer, die im Ort unterwegs sind.

Lackspuren an der Bake zeugen von Treffern mit Außenspiegeln

Wettmars Ortsbürgermeister Erwin Fette (Grüne) ist kein Mann der lauten Töne. Er spricht deshalb diplomatisch davon, dass es „nicht wirklich zufriedenstellend“ sei. Bereits im Herbst 2019 hatte er die Region nach einer langen Diskussion im Ortsrat gebeten, die Verkehrssituation am Ortseingang aus Richtung Engensen kommend noch mal zu überdenken. „Doch von der Region kam seitdem nichts.“

Der Stein des Anstoßes ist etwa 1,50 Meter hoch: Eine rot-weiß gestreifte Tafel an einem Pfosten macht direkt vor dem hölzernen Willkommensschild eine Fahrbahnverengung kenntlich. „An der Bake sind schon viele hängen geblieben“, kritisierte Joachim Schluckebier-Risse (SPD) in der jüngsten Ortsratssitzung. Es sei Sache der Region Hannover, diesen Gefahrenpunkt endlich zu entschärfen.

„Am Computer hat es gepasst – aber nur am Computer“

Parteigrenzen kannte die anschließende Diskussion nicht: Auch Michael Kranz (CDU) sprach von einer „Gefahrenstelle“. Die Bake sei bereits mehrmals umgefahren worden. Tatsächlich ist das Blechschild verbogen, und viele Dellen und schwarze Lackspuren zeugen von Außenspiegeln unvorsichtiger Autofahrer, die den Abstand zur Warntafel falsch eingeschätzt haben. „Am Computer hat es gepasst – aber nur am Computer“, sagte Kranz.

Die Bake zeigt deutliche Kollisionsspuren. Quelle: Frank Walter

Ins selbe Horn stieß Kranz’ Fraktionskollege Niklas Hanne. Auch wenn zwei Autos dort im Begegnungsverkehr rechnerisch aneinander vorbeikämen – „gefühlt passt das auch bei Tempo 50 nicht“. Schon mehrfach sei zu sehen gewesen, dass Autos die Bake gestreift und längs zur Fahrtrichtung verdreht hätten. Dann sei die Bake samt Pfosten kaum noch zu erkennen.

Aus seiner Sicht ist das enorm gefährlich. „Lasst dann mal einen ortsunkundigen Motorradfahrer da drauffahren.“ Zudem sei die Ortseinfahrt Wettmar aus Engensen kommend doch schon einige Meter zuvor verschwenkt, sodass die weitere Verengung unnötig sei, meinte Hanne.

Doppelte Verengung: Auch die Mittelinsel samt Fahrbahnverschwenkung vor dem Edeka-Markt bremst den Verkehr. Quelle: Frank Walter

Einzig Wolfgang Werner (SPD) und Friedrich Wolff (Die Unabhängigen) mochten diesen Argumenten nicht folgen. Beide sorgen sich eher um dort kreuzende Fahrradfahrer und Fußgänger. Dennoch: Mit großer Mehrheit stimmte der Ortsrat dafür, dass Abhilfe nötig sei. Die Stadt soll nun schnell das Gespräch mit der Region suchen, um die Ortseinfahrt zu entschärfen – gern bei einem Termin vor Ort mit dem Ortsrat.

Region: „Vorfahrtsberechtigung ist klar geregelt“

Doch ob diese Bitte erhört wird, sei dahingestellt, denn untätig war die Region seit dem Hinweis aus Wettmar Ende 2019 nicht. „Der Sachverhalt wurde geprüft, eine Möglichkeit für eine sinnvolle bauliche Umgestaltung aber nicht gefunden“, teilt Regionssprecher Abelmann auf Anfrage mit. Als Alternativvorschlag sei besprochen worden, insgesamt drei Verkehrszeichen („Vorrang des Gegenverkehrs“, „Vorrang vor dem Gegenverkehr“ und „eingeengte Fahrbahn“) aufzustellen. „Da diese nur zu einem Schilderwald führen würde, hat sich die Region dagegen entschieden, zumal die Vorfahrtsberechtigung an dieser Stelle durch die Straßenverkehrsordnung klar geregelt ist.“

Augenmaß ist gefragt: Diese Bake verengt die Fahrbahn am Ortseingang Wettmar aus Richtung Engensen. Quelle: Frank Walter

Sinn und Zweck dieser Einengung und der Bake sei es, dass Autofahrer beim Einfahren in den Ort abgebremst würden. Die Fahrbahnverengung begünstige zudem die Querung der Radfahrer an dieser Stelle, um auf den Radweg in Richtung Engensen zu wechseln. „Der Begegnungsfall Pkw/Pkw bietet bei einer Straßenbreite von 4,75 Metern für beide Fahrzeuge genügend Raum, um aneinander vorbeizufahren, solange sich beide Verkehrsteilnehmende an die Straßenverkehrsordnung halten und mit angemessener beziehungsweise erlaubter Geschwindigkeit fahren“, teilt Abelmann mit.

Bei Begegnungsfällen mit größeren Fahrzeugen müsse der einfahrende Verkehr vor der Insel warten und den ausfahrenden Verkehr passieren lassen. „Auch dies ist in der Straßenverkehrsordnung geregelt“, so Abelmann weiter.

Eng ist es auch am Ortsausgang in Richtung Thönse. Dort will die Region noch Reflektoren ergänzen. Quelle: Frank Walter

Region ergänzt Reflektoren am Ortseingang aus Richtung Thönse

Keinen Anlass, Grundsätzliches zu ändern, sieht die Region im Übrigen auch am Ortseingang Wettmar aus Richtung Thönse. CDU-Politiker Kranz bezeichnete die dortige Situation mit zwei Verengungen, die den Verkehr auf die jeweilige Gegenfahrbahn leiten, als „zumindest eigentümlich“. „Spannend“, so Kranz ironisch, werde es bei Glatteis, wenn ein Bus bei der Einfahrt in den Ort abbremsen müsse und dann wegen des Gefälles die Thönser Straße hinunter rutsche.

Region will „Radfahrer frei“-Schilder in Wettmar abbauen Wie denn nun? Und vor allem: wo? Das fragt sich mancher Radfahrer, der an der Ortsdurchfahrt in Wettmar unterwegs ist. Auf der Südseite der Hauptstraße hatte die Region bei der Sanierung einen Fahrradschutzstreifen markieren lassen, auf der Nordseite hatten Arbeiter wegen der zu geringen Fahrbahnbreite nur Fahrradpiktogramme aufgepinselt. Doch gleichzeitig gestatten nach wie vor mehrere „Radfahrer frei“-Schilder, dass Zweiradfahrer auch den nördlichen Gehweg benutzen. In der jüngsten Ortsratssitzung sorgte das für Kopfschütteln. Da habe wohl jemand früh Feierabend machen wollen, mutmaßte Wolfgang Werner (SPD). Ortsbürgermeister Erwin Fette (Grüne) sagte, dass er nicht begreifen könne, warum weit nach Abschluss der Bauarbeiten die verkehrlichen Anordnungen immer noch nicht geändert worden seien. Das will die Region Hannover nun nachholen: „Die Zusatzverkehrszeichen ,Radfahrer frei‘ werden zeitnah zurückgebaut“, kündigte Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage mit. Laut Holger Nottbohm, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Polizeikommissariat Großburgwedel, gilt künftig grundsätzlich eine Benutzungspflicht der Fahrbahn. Ausnahmen gibt es für Kinder.

Sinn und Zweck der Einfahrsituation sei der gleiche wie auf der Kreisstraße 117 aus Richtung Engensen, so Regionssprecher Abelmann. Der einfahrende Verkehr werde gebremst und Radfahrer könnten sicher queren. Allerdings: Die Flachborde, an denen die Baken dort stehen, sollen noch um Reflektoren ergänzt werden.

Von Frank Walter