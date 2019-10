Wettmar

Zugegeben: Allzu viele Besucher konnten die Vereinsmitglieder diesmal nicht bei ihrem Tag des Heimatvereins an der Heimatdiele in Wettmar begrüßen. Zu hartnäckig hielt sich am Feiertag das dicke Regenband über dem Ort. Dabei passte das nasse Wetter hervorragend zum diesjährigen Thema „Torf und Moor“.

Torf diente auch in Burgwedel lange als Brennmaterial

Welf von Lueder kennt sich bestens aus in der Materie, die er den Besuchern am Donnerstag gern näherbrachte. „Als Kind habe ich selbst noch mitgemacht beim Torfstechen Richtung Großmoor“, erinnerte er sich. Die Männer stachen das Brennmaterial, das noch in den Fünfziger- und Sechzigerjahren auf vielen Burgwedeler Höfen verfeuert wurde. „Und wir Kinder haben den Torf zum Trocknen zu Pyramiden aufgestapelt.“ Der Torf, den von Lueder und seine Vereinskameraden beim Tag des Heimatvereins den Besuchern zeigten, hatte denn auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. „Davon haben wir gestern vier Kubikmeter in einem Schuppen wiederentdeckt.“

Auf die Besucher warten allerlei Ausstellungsstücke zum Thema Torf. Quelle: Frank Walter

Für das Feuer, an dem es sich vor allem die jüngsten Besucher wie die zweijährige Ida zu den Klängen der Drehorgel von Joachim Schrader bequem machten, nutzte der Heimatverein dann aber doch lieber herkömmliche Holzscheite. „Der Torf qualmt einfach zu stark. Und torfgeräuchertes Stockbrot schmeckt nicht so doll“, sagte Mitglied Dirk Bode mit einem Augenzwinkern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Aus aller Welt strömen Besucher zur Bockwindmühle Wettmar

Amateurfunker treffen sich an der Bockwindmühle Wettmar

Von Frank Walter