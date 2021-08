Wettmar

Helfen statt Radpilgern, Eifel statt Nordsee: Die Kirchengemeinde St. Marcus in Wettmar hat kurzerhand ihre Pläne für die Sommerferien umgeworfen. Die geplante Jugendfreizeit an der Küste ist ausgefallen. Stattdessen sind drei Jugendliche und Betreuer Jonas-Christian Kurtze in das vom Hochwasser betroffene Gebiet in der Eifel gereist – und haben in der Kirchengemeinde Hellenthal eine Woche lang bei den Aufräumarbeiten geholfen.

Wettmarer fahren zum Arbeitseinsatz in Katastrophengebiet

Bei einer Jugendfreizeit zu chillen, während es in der Eifel eine Flutkatastrophe gegeben hat, das hätte nicht gepasst, sagt Kurtze über die Planänderung. Deshalb sei schnell die Entscheidung getroffen worden, Hilfe anzubieten. Den Einsatz im Schleidener Tal, wo die Wassermassen von Urft und Olef verheerende Zerstörungen hinterlassen hatten, hatte Wettmars Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel vermittelt. Dort kennt sie Oliver Joswig, Pastor der Kirchengemeinde Hellenthal, mit dem sie früher bei den Pfadfindern aktiv war.

„Wir sind über soziale Medien in Kontakt“, berichtet Kruckemeyer-Zettel. Die St.-Marcus-Gemeinde habe gleich nachgefragt, wo Hilfe benötigt werde. Mit neu angeschafften Heizlüftern der Gemeinde und mit Kollekten hatten die Wettmarer bereits erste Unterstützung geleistet. Dann sei die Idee geboren, eine kleine Gruppe in die Eifel zu schicken. Somit haben sich die Wettmarer Jakob Albrecht (17), Nils Schrader (14) und Targe Szamocki (15) sowie Kurtze auf den Weg in das 391 Kilometer entfernte Hellenthal gemacht.

Jugendliche sehen Ausmaß des Hochwassers mit eigenen Augen

In Hellenthal angekommen, sahen die drei Jugendlichen und ihr Betreuer mit eigenen Augen das Ausmaß der Flutkatastrophe vor fünf Wochen. „Überall liegen noch ganz viel Müll und Stämme herum“, berichtet Targe. Kaputte Stromkästen und Autos, als kämen sie vom Schrott, säumten die Straßen. Auch in der Fußgängerzone sehe es schlimm aus: Die Läden seien leer und die Fenster bis 2,50 Meter hoch dreckig, beschreibt Kurtze die Situation in der kleinen Stadt. „Die Eindrücke sind schon bedrückend“, sagt Jakob. „Wenn wir in der Situation wären, würden wir uns auch über jede Hilfe freuen.“

Jakob Albrecht (von links), Nils Schrader und Targe Szamocki stemmen den Putz von der Wand der Trinitatiskirche und kehren den Schutz zusammen. Quelle: Jonas-Christian Kurtze

Jeden Tag in dieser Woche bekamen die Wettmarer neue Aufgaben. Zunächst holte die Gruppe in der Trinitatiskirche in Schleiden den nassen Putz von den Wänden. „Zwei Meter hoch hat das Wasser dort gestanden“, berichtet Kurtze. Sie sahen zu, die grauen Marmorfliesen heil zu bergen. Das sei schon Schlepperei gewesen, berichtet Jakob. Sie entfernten im Pfarrhaus Wände und bauten einen Ofen ab. „Unsere Arbeit ist nur ein Teil eines Puzzles“, weiß Kurtze. „Dennoch haben wir richtig mit angepackt und Ehrgeiz entwickelt, um abends einen bestimmten Teil fertig zu haben.“

Feuerwehr, THW und Bundeswehr sind seit fünf Wochen im Einsatz

Alle vier ziehen nach der Woche den Hut vor der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk (THW) sowie der Bundeswehr, die seit fünf Wochen im Einsatz seien und eine super Arbeit machten, sagt Kurtze. Die Aufräumarbeiten würden wohl noch Jahre dauern. Viele Menschen dort hätten Existenzängste.

Damit die Jugendlichen aus Wettmar diese und andere bedrückende Situationen meisterten, gab es jeden Abend nach dem Einsatz Gesprächsrunden. Auch Kruckemeyer-Zettel telefonierte allabendlich mit der Gruppe, um das Erlebte zu thematisieren. „Insbesondere die Schicksale der Menschen, die ein Familienmitglied verloren haben, bewegten die Jugendlichen sehr“, sagt die Pastorin. Weil die Hilfe im Katastrophengebiet eine psychische und physische Belastung ist, sei die Runde der Jugendlichen klein gehalten worden. „Der Aufenthalt dort ist nicht für jeden Jugendlichen geeignet, und nicht jeder mutet es sich zu“, sagt Kruckemeyer-Zettel.

Targe Szamocki (links) und Nils Schrader bringen den Schutt vor die Tür. Quelle: Jonas-Christian Kurtze

Stadt stellt Mannschaftsbus zur Verfügung

Für die An- und Abreise hat die Stadt Burgwedel der Gruppe einen Bus der Jugendpflege zur Verfügung gestellt. Mit im Gepäck hatten die vier jede Menge Werkzeug, Schaufeln, eine Schubkarre und sogar ein Notstromaggregat. Alles sei vom Hagebaumarkt in Burgdorf gespendet worden. Eine weitere Spende gab es von Engelbert Strauss: Mit Arbeitshosen und -handschuhen sowie Sicherheitsschuhen staffierte das Geschäft für Sicherheitskleidung die jungen Helfer aus. Und reichlich Essen spendierte der Discounter in Wettmar.

Den Jugendlichen ist bei ihrem Arbeitseinsatz klar geworden, dass ein leerer Akku beim Mobiltelefon eher eine Banalität sei, sagt Kurtze. Sie erlebten ältere Menschen, denen das Gemeindeleben komplett fehle, weil die Gebäude aktuell nicht nutzbar seien, sagt Jakob. Nach einer Woche Arbeit haben die Wettmarer einiges geschafft. „Wir sind sehr herzlich in der Gemeinde aufgenommen worden“, erzählt Kurtze. „Und wenn sich die Lage in einem Jahr etwas entschärft hat, sollen wir wiederkommen und die Ferienfreizeit dort verbringen.“ Dann darf auch mal entspannt werden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier