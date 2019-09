Burgwedel Burgwedel Wettmarer Ortsdurchfahrt wird mit Fest eröffnet Auf diesem Moment haben die Wettmarer fast ein Jahr lang gewartet. Auf der Hauptstraße kann der Verkehr wieder fließen. Das soll nun am Freitag mit einem Fest gefeiert werden.

