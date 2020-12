Wettmar

Dem Ortsrat in Wettmar ist die Dreiecksfläche an der Hauptstraße und der Straße Unter den Eichen seit Längerem ein Dorn im Auge. Damit Anwohner dort offenbar besser parken können, sind die Findlinge – die zunächst als Begrenzung der Fläche direkt am Rand der Straße lagen – gewandert. Wer die Steine in Richtung des Denkmals, das auf der Fläche steht, versetzte, ist nicht bekannt. Nun will die Verwaltung die zentnerschweren Steine wieder an die ehemals dafür vorgesehenen Stellen räumen und obendrein vier junge Eichen in dem Bereich pflanzen. Diese Pläne beriet der Ortsrat in seiner jüngsten Sitzung.

Ortsrat will Baumpflanzung prüfen

Die Ideen kamen bei den Kommunalpolitikern unterschiedlich gut an. Einstimmig votierten sie dafür, die Findlinge wieder an ihre angestammten Plätze zurückzubefördern. Bedenken gab es indes zum Vorschlag der Verwaltung, an der Straßenkante vier Eichen zu pflanzen. Diese sollen im Abstand von 5,80 Metern zwischen den Findlingen stehen und helfen, wildes Parken zu unterbinden.

Friedrich Wolff (Die Unabhängigen) äußerte Vorbehalte gegen die Baumpflanzung, weil bereits vier ausgewachsene Eichen dort stünden. Seiner Ansicht nach würden sich die vier alten und die vier neuen Bäume gegenseitig das Licht wegnehmen. In die gleiche Bresche schlug Joachim Schluckebier-Risse ( SPD). Sein Vorschlag: Bei der nächsten Besichtigungstour durch das Dorf könnte man sich den Bereich einmal genauer ansehen.

Bäume werden erst mal nicht gepflanzt

Das wiederum war Ortsbürgermeister Erwin Fette (Grüne) nicht recht. „Dann müssten wir mindestens ein Jahr warten, bis auf der Fläche was passiert.“ Ähnlich sah es auch Michael Kranz ( CDU), der sich ebenfalls für eine zügige Umsetzung starkmachte. Deshalb verständigten sich die Politiker nur darauf, dass die Stadt die vorhandenen Steine an die ursprünglichen Stellen rückt, damit an der Straße Unter den Eichen Anwohner ihre Fahrzeuge nicht mehr abstellen können. Die neuen Bäume werden wohl vorerst nicht gepflanzt. Bleibt nur zu hoffen, dass die schweren Findlinge nicht erneut auf Wanderschaft gehen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier