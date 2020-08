Burgwedel

Fotze, Schlampe, Hurentochter, Stück Scheiße – so betitelte ein Angeklagter aus Burgwedel zwei junge Frauen in verschiedenen sozialen Netzwerken. Dafür hat ihn das Amtsgericht Burgwedel jetzt zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Euro, also 1800 Euro, verurteilt. Damit ging Amtsrichter Michael Siebrecht sogar über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus.

„Ich hatte wirklich Angst um mein Leben“, sagte ein Opfer des Angeklagten vor Gericht. Die junge Burgwedelerin beschrieb, wie sie den Mann zunächst ganz unverbindlich kennengelernt hatte und die Situation dann nach und nach eskalierte. „Wir haben uns am Hauptbahnhof getroffen“, erinnerte sie sich. Er habe sie angesprochen und sei ihr auf Instagram gefolgt. Nach einiger Zeit habe sie ihm ihre Telefonnummer gegeben. „Einmal haben wir uns vor der Wohnung zum Rauchen getroffen.“ Doch die Textnachrichten von ihm seien immer anzüglicher und sexistischer geworden. Er habe sie geile Bitch und Schlampe genannt. „Ich habe mich angegriffen gefühlt“, sagte sie im Zeugenstand.

Situation eskaliert – Opfer geht zur Polizei

Nach einer Diskussion und dem Vorwurf des Angeklagten, dass sie das ja nicht anders wolle, habe er angefangen, sie zu beschimpfen. „Dann ist das mega eskaliert.“ Das Ganze habe mit Anrufen geendet. Sie habe begonnen, um ihr Leben zu fürchten und sei zur Polizei gegangen. Doch auch dort habe sie sich nicht ernst genommen gefühlt. „Dann hat das irgendwann aufgehört“, berichtete sie.

Die Belästigungen gingen so weit, dass die junge Frau eine Nachricht von ihm auf dem Messengerdienst Snapchat postete. „Ich war relativ hilflos“, erklärte sie ihre damalige Situation. Sogar auf der Arbeit habe der Angeklagte sie angerufen, ein Kollege habe mitgehört. Dann erst habe sie den Angeklagten anzeigen können. Eine letzte SMS sei noch gekommen, in der der 32-Jährige mit einer Gegenanzeige gedroht habe. „Das habe ich komplett abgeblockt“, sagte sie vor Gericht.

Angeklagter zeigt Reue vor Gericht

Der Angeklagte selbst zeigte sich reuevoll. Er wandte sich nach Aufforderung des Richters an die Zeugin: „Mehr als entschuldigen kann ich mich nicht.“ Was Richter Siebrecht zu seiner strengen Strafe bewog, war auch der Umstand, dass der Angeklagte, obwohl die Polizei mit ihm gesprochen hatte, zwei Monate danach eine andere Frau beleidigte. Auch die zweite Zeugin schilderte, dass der Angeklagte sie mit Nachrichten belästigt hatte. „Dann schlage ich dir in die Fresse“ sei dabei gefallen sowie „Das habe ich auch mit anderen Mädchen gemacht“. Sie habe die verbalen Beleidigungen entgegnet und eine Anzeige bei der Polizei gestellt, nachdem sich die Anrufe häuften. Auch bei ihr entschuldigte sich der Angeklagte.

Er beteuerte, dass er so etwas niemals in die Tat umsetzen würde. Gleich zu Beginn des Prozesses hatte er gesagt: „Ich gebe alles zu und bereue es auch.“ Er beschrieb, wie er auf die Story der ersten Zeugin bei Instagram reagiert habe: Ein Foto zeigte sie liegend auf dem Bett, woraufhin er schrieb, was wäre, wenn ich danebenliegen würde. „Es tut mir leid, weil das nicht mein wahres Ich ist“, sagte der bislang nicht vorbestrafte 32-Jährige. Er leide unter einer Impulsstörung und verliere schnell die Selbstkontrolle. Deshalb wolle er sich auch bald in therapeutische Behandlung begeben, eine andere habe er wegen einer Trennung abgebrochen. Seine Ausraster führt er zurück auf seine traumatischen Erlebnisse im Krieg. Als Kind floh er aus Bosnien-Herzegowina.

„Erhebliche, massive Beleidigungen “

Richter Siebrecht berücksichtigte zwar strafmildernd, dass der Angeklagte zugestand, Probleme zu haben und daran arbeiten zu wollen. Er betonte aber, dass der 32-Jährige im nicht juristischen Sinn ein Bedrohungsszenario für die Frauen geschaffen habe. „Die hatten auch Angst vor ihnen.“ Es habe sich um Frauen gehandelt, die der Angeklagte kaum gekannt habe. „Das sind erhebliche, massive Beleidigungen, und zwar mehrfach“, fasste er zusammen. Wegen dieser letzten Tat verhängte er eine höhere Gesamtstrafe. Der Angeklagte habe zwei Monate später sein Verhalten bei der zweiten Zeugin wiederholt, „obwohl die Polizei bei Ihnen war und Ihnen aufgezeigt hat, dass das so nicht geht“.

„Wichtig ist, dass was passiert“, sagte der Richter und stellte in Aussicht: „Wenn so was noch mal passiert, dann wird das Urteil nicht so milde ausfallen.“ Er gab dem als DJ am Steintor arbeitenden und derzeit arbeitssuchenden Mann aus Wettmar mit auf den Weg: „Vielleicht ist es an der Zeit, dass Sie dem Steintor den Rücken kehren.“

