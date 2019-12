Wettmar

„Die Vorstellung, dass diese Flamme in Bethlehem entzündet wurde und nun zu uns nach Wettmar gereist ist, ist einfach toll“, sagt eine Besucherin der Aussendungsfeier in der St.-Marcus-Kirche. Wie sie sehen es viele. Das Gotteshaus ist am Montagabend gut gefüllt, und wohl alle haben das gleiche Ziel: Sie wollen diese Flamme mit in ihr Zuhause tragen.

Pastorin brachte Friedenslicht nach Wettmar

Seit 2012 wird in Wettmar mittlerweile das Friedenslicht verteilt. Seit diesem Zeitpunkt ist Reni Kruckemeyer-Zettel Pastorin der Gemeinde. Sie brachte die Idee, das Licht auch in Wettmar zu verteilen, mit in den Ort. Gleich in ihrem ersten Jahr in der Gemeinde organisierte sie den ersten Aussendungsgottesdienst. Seitdem erfreut sich die Aktion immer größerer Beliebtheit. Von Jahr zu Jahr kommen immer mehr Menschen in die Kirche, um dort das Licht in Empfang zu nehmen.

Und nicht nur Wettmarer finden den Weg in die St.-Marcus-Kirche, auch Gemeindemitglieder der Ludwig-Harms-Kirche, der Kirchengemeinde aus Immensen und der katholischen Kirche St. Paulus in Wettmar waren anwesend, um das Licht abzuholen und in Laternen in ihre Gemeinden zu tragen.

Die Idee, ein Licht des Friedens in die Welt hinauszusenden, wurde 1986 geboren. Seitdem wird es jedes Jahr in der Geburtsgrotte in Bethlehem von einem Kind entzündet. Mit dem Flugzeug bringen Pfadfinder das Licht als Symbol des Friedens hinaus in viele Länder, seit 1994 auch nach Deutschland. Dort wird es dann von den Pfadfindern weiter an die Gemeinden verteilt.

Und so kommen Sie an ihr Friedenslicht

Gleich an mehreren Orten kann in den kommenden Tagen das Friedenslicht abgeholt werden. Wichtig: Bitte eine Kerze mitbringen.

Großburgwedel: In der St.-Paulus-Kirche, Mennegarten 2, steht das Friedenslicht frei zugänglich im Eingangsbereich. Die Kirche ist in der Vorweihnachtszeit tagsüber geöffnet.

Fuhrberg: Das Friedenslicht kann Heiligabend nach den Gottesdiensten mitgenommen werden. Diese beginnen um 18 und um 22.30 Uhr.

Thönse: Am Mittwoch, 18. Dezember, kann das Friedenslicht ab 18.30 Uhr an der Kapelle abgeholt werden.

Wettmar: Während der Gottesdienste in der Vorweihnachtszeit.

Die Stadt Burgwedel kann das Friedenslicht nicht weitergeben. Zwar holte es Bürgermeister Axel Düker am Montag persönlich in Wettmar ab, aber im Rathaus gelten strenge Feuerschutzbestimmungen. „Wir dürfen im Rathaus kein offenes Feuer entzünden“, sagt Rathausmitarbeiterin Katrin Fieber. Darum wurde die Kerze gegen eine LED-Lampe ausgetauscht. Die brennt nun dort in der Vorweihnachtszeit.

Umfrage: Warum nehmen Sie das Friedenslicht mit nach Hause?

Ivonne Wege (Wettmar): Bei uns zu Hause steht das Friedenslicht in einer Laterne vor dem Haus. Und das bis mindestens Mitte Januar. Quelle: Thomas Oberdorfer

Kerstin Sörensen (Wettmar): Es ist ein Licht für den Frieden, und es bringt Wärme und Besinnlichkeit ins eigene Haus. Quelle: Thomas Oberdorfer

Rainer Lührs (Wettmar): Das Friedenslicht ist eine tolle Geste. Wir entzünden damit jedes Jahr die Kerzen an unserem Weihnachtsbaum Quelle: Thomas Oberdorfer

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer