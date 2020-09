Burgwedel

Die Angst vor Wolfsrissen nimmt auch bei den Pferdebesitzern in Burgwedel immer weiter zu. Gleich mehrere Angriffe in Uetze und Lehrte, aber auch auf Tiere in Engensen sind ein Grund dafür. Die Wölfe hatten sich dabei ungewöhnlich nah an die Ortschaften herangewagt. Das Land Niedersachsen bietet zwar Unterstützung beim Bau von neuen Zäunen an. Doch an einen umfassenden Schutz glauben nur wenige der hiesigen Pferdebesitzer.

Wenn Heike Feldmann vom gleichnamigen Hof in Thönse mit ihrer Tochter ausreitet, beschleicht sie immer wieder ein ungutes Gefühl. Denn der Weg führt die Hofbesitzerin an dem Feld in Engensen vorbei, wo im März 2019 Wölfe 15 Heidschnucken gerissen hatten. „Da macht man sich schon Gedanken, was wohl passiert, wenn plötzlich ein Wolf vor einem auftaucht“, sagt sie.

Zwei Kälber verschwinden von Feldern um Thönse

Feldmann besitzt etwa je 100 Kühe und Pferde. „Sie stehen relativ dorfnah“, sagt sie. Eine große Bedrohung sehe sie für ihre Tiere nicht, sagt aber auch: „Mittelfristig müssen wir etwas unternehmen.“ Die Kühe und Kälber seien um Thönse herum ganzjährig auf Felder verteilt und wären für einen Wolf wohl leichte Beute. „Zwei Kälber sind in den vergangenen Jahren bei uns einfach verschwunden. Wir haben sie nicht wiedergefunden“, berichtet Feldmann. Sie könne aber nicht sagen, ob wirklich ein Wolf der Täter gewesen sei.

Die Elektrozäune auf dem Hof Heisterholz in Großburgwedel bilden keinen Schutz vor Wölfen. Quelle: Mark Bode

Eine Möglichkeit wäre es, einen Wolfschutzzaun zu errichten. Doch trotz möglicher finanzieller Unterstützung durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bleiben die Pferdebesitzer skeptisch, ob diese Maßnahme ausreichend Schutz bieten könnten. Sie sehen zudem neue Probleme auf die Tierwelt zukommen. „Wenn wir so hohe Zäune errichten, dass kein Wolf darüber hinwegspringen kann, dann stellt dieses Hindernis auch ein Problem für andere Tiere da“, sagt Gerlinde Scholz, die den Hof Heisterholz in Großburgwedel gepachtet hat. Rehe und anderes Wild wären in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt, sagt sie. „Mit solchen Zäunen fühlt man sich in der Natur plötzlich, als wäre man im Gefängnis“, ergänzt Pferdezüchterin Heidrun Rathmann aus Engensen.

Pferde müssen früh in Ställe

Rathmann bezeichnet sich selbst nicht als Wolfshasserin. „Es ist ein faszinierendes Tier“, sagt sie. Sie fürchte aber, dass die Stimmung in Zukunft immer weiter kippen könnte. Sie selbst besitzt 40 Pferde, darunter ein Fohlen. Die Wolfsangriffe in jüngster Zeit haben sie zum Handeln bewegt. „Wir lassen die Tiere nicht mehr 24 Stunden lang draußen.“ Und das betrachtet sie als erhebliches Problem: „Wir reden immer von artgerechter Tierhaltung. Aber im Winter, wenn die Sonne früh untergeht, bedeutet das für uns, dass die Pferde mehr als den halben Tag in Boxenhaft sind“, beklagt sich Rathmann. „Junge Pferde sollten in Freiheit aufwachsen.“

Gerlinde Scholz, die etwa 45 Pferde auf dem Hof im Heisterholz beherbergt, lässt schon länger die Tiere nicht mehr nachts draußen auf den Wiesen stehen. Der Wald sei zwar einige Hundert Meter entfernt, doch dort seien Wölfe von Reitern schon gesichtet worden. „Ich glaube, dass die ausgewachsenen Pferde sich gegen einen Wolf schon wehren würden“, sagt sie. Doch zwischen Dollbergen und Uetze ist kürzlich eine trächtige Stute gerissen worden.

Pferde könnten Reiter aus Angst abwerfen

Sie beunruhigt mehr, dass beim Ausreiten von Kindern auf Ponys plötzlich ein Wolf auftauchen könnte. „Man weiß nicht, wie das Pferd dann reagiert. Wenn der Fluchttrieb einsetzt, kann das Kind sich womöglich nicht mehr im Sattel halten und es stürzt“, sagt Scholz. Sie findet es wichtig, dass der Wolf wieder mehr Angst vor den Menschen bekomme. „Ich kann es nicht verstehen, wenn Menschen Videos von Wölfen ins Internet stellen und es toll finden, wenn das Tier neben dem Auto herläuft.“

Land fördert Bau von Wolfschutzzäunen Die Landwirtschaftskammer bietet Haltern Schafen, Pferden, Gatterwild, Rindern, Ziegen und Hütehunden seit diesem Jahr die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung für die Errichtung eines Wolfschutzzauns zu erhalten. Die Summe beträgt pro Jahr maximal 30.000 Euro und gilt dabei ausschließlich für die Materialkosten. Arbeitsstunden werden nicht übernommen. Pferdezüchterin Heidrun Rathmann, die sich in Engensen im Gebiet befindet, in dem es schon Wolfrisse gegeben hat, rechnet vor, dass bei ihr pro Weide ein gewöhnlicher neuer Zaun bereits rund 4000 Euro kosten würde. Für einen speziellen Wolfschutzzaun würden deutlich mehr Kosten anfallen. Ein Knotengeflechtzaun ist für Pferdeweiden nicht zulässig, da die Tiere sich darin verfangen könnten. Die Behörden empfehlen einen aus mehreren elektrisch geladenen Litzen bestehenden Zaun mit einer Mindesthöhe von 90 Zentimetern. Die Litzen dürfen maximal 20 Zentimeter voneinander entfernt sein. auch ein Untergrabeschutz ist erforderlich, da sich die Wölfe ansonsten unter den Litzen zu ihrer potenziellen Beute vorarbeiten können.

Alle drei Pferdebesitzerinnen plädieren dafür, die Anzahl an Wölfen zu reglementieren. „Es würde helfen, wenn die Wölfe in die Bejagung aufgenommen werden“, sagt Rathmann. „Ich bin nicht für einen radikalen Abschuss“, betont Scholz, sagt aber auch: „Im Notfall muss ein Abschuss erfolgen.“ Das sieht auch Feldmann so: „Vielleicht muss der Bestand verringert werden.“

