Großburgwedel

Beim Aufwärmprogramm hat Julie Klaus noch ein wenig zu kämpfen. Allerdings nicht mit den Anforderungen der Trainer Astrid und Hans Brinker, sondern mit dem Wind. Beim Bogengang rückwärts verdreht sich durch den Wind regelmäßig ihre Airtrack-Matte, auf der sie im Freien übt. Die Elfjährige nimmt es aber mit einem Lachen. Sie bringt ihre Matte geduldig jedes Mal wieder neu in Position und übt danach weiter.

Mit Julie sind noch zehn weitere Turnerinnen der Turnerschaft Großburgwedel am Nachmittag im Garten der Familie einer Kameradin zusammengekommen, um nach neun Wochen Pause endlich wieder gemeinsam zu trainieren. Alle halten den gebotenen Abstand ein, haben jeweils ihre eigenen Matten, Handtücher und Springseile dabei. Wegen der Corona-Auflagen darf kein Sportgerät weitergereicht werden. „Endlich“, sagt Julie. „Das war schon eine blöde Zeit, nicht zum Training gehen zu können. Dabei bewege ich mich sehr gern.“

Anzeige

Turnübungen per Videochat scheitern an der Technik

Nach einigen schweißtreibenden Übungen fangen ein paar Teilnehmerinnen leicht an zu keuchen und zu stöhnen. „Hey, freut euch, dass wir wieder was machen können“, sagt Trainerin und Abteilungsleiterin Astrid Brinker mit einem Schmunzeln. Das wirkt ansteckend, die anderen fangen an zu kichern. Die Freude ist groß, sich wieder persönlich treffen und austauschen zu können. Julie hatte sich zwar während der verordneten Pause öfter mit anderen Turnerinnen zum gemeinsamen Üben per Videochat verabredet. „Aber manchmal hat das Internet nicht so gut funktioniert“, sagt die Elfjährige.

Weitere HAZ+ Artikel

Sie ist bei allen Übungen am sonnigen Nachmittag mit großem Einsatz dabei. Als sie für ein kurzes Gespräch an den Rand gerufen wird, sollen die anderen Liegestütze machen. Doch von Schadenfreude keine Spur, dass sie diese harte Übung verpasst. „Ich mache die eigentlich ganz gern, die geben Kraft“, sagt die Großburgwedelerin, die seit knapp vier Jahren turnt.

Turnerinnen nutzen freie Zeit zu individuellem Training

Astrid Brinker hatte direkt zum Trainingsbeginn schon festgestellt, dass sich alle individuell fit gehalten hatten. „Sie haben alle was gemacht, das sieht man“, so die Trainerin anerkennend. Antonia Schrader hat nicht nur ständig geturnt, sie spielt beim Mellendorfer TV auch noch Fußball. „Vom Trainer bekamen wir auch Aufgaben. Deshalb bin ich fit“, sagt die 21-Jährige. Für sie passt es optimal, dass sie diesen Nachmittag noch einmal mit ihren Mannschaftskameradinnen verbringen kann. „Nächsten Sonntag muss ich nach München, weil ich dort studiere“, sagt sie. „Das macht diese Zusammenkunft schon sehr besonders für mich.“

Nach dem ausgiebigen Dehnen, Seilspringen und kleinen Turnbewegungen stehen Übungen mit Sprüngen und Drehungen auf dem Programm. Die Trainer stellen es frei, ob die elf Teilnehmerinnen diese auf dem Rasen oder doch lieber auf dem befestigten Weg erledigen möchten. Alle entscheiden sich für den Weg und ziehen ihre Sportschuhe an. „Auf dem Rasen ist es doch etwas zu uneben“, sagt Schrader. „Da kann man leicht umknicken.“

Turnen wie vor 100 Jahren

Nach ein paar Sprints, bei denen jeweils zwei gegeneinander antreten, folgt am Ende das Ausdehnen. „Das sieht aus wie zu Turnvater Jahns Zeiten“, sagt Hans Brinker. „Damals, vor 100 Jahren, trafen sich die Menschen auch draußen zur Leibesertüchtigung.“ In Richtung der Turnerinnen sagt er abschließend: „Das wird morgen einen schönen Muskelkater geben. Aber wenn wir wieder in die Halle können, seid ihr alle richtig fit.“

Bis die Sporthallen wieder genutzt werden dürfen, trifft sich die Gruppe vorerst weiter draußen zum Üben. Und das offiziell. „Der Verein hat die Fläche angemietet. Dadurch sind alle versichert, wenn mal etwas passieren sollte“, sagt Brinker. Sie hat bewusst die Sportlerinnen des Landesligakaders für die Einheiten ausgewählt. Aus zwei Gründen: „Es kann sein, dass sie in diesem Jahr noch Wettkämpfe haben werden“, sagt sie. Außerdem sei es bei Jüngeren schwieriger, ihnen die Verhaltensregeln während der Corona-Krise zu vermitteln.

Ab dem 25. Mai wieder Sport in der Halle?

Allzu lange wird der Rasen im Burgwedeler Garten aber wohl nicht mehr genutzt werden müssen: Innen- und Sportminister Boris Pistorius hat auf der Landespressekonferenz des Krisenstabs am 20. Mai mitgeteilt, dass ab Montag, 25. Mai, Sport nicht mehr nur unter freiem Himmel, sondern auch in geschlossenen Räumen möglich ist. Natürlich unter Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygienevorgaben.

Zur Galerie Grüne Wiese statt Hallenboden: Die Turnerinnen der Turnerschaft Großburgwedel üben unter Einhaltung des Mindestabstands nach neuen Wochen Pause wieder gemeinsam.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode