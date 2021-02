Burgwedel

Nachdem Anfang der Woche die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Burgwedel gesunken war, steigt sie nun wieder. Aktuell sind 42 Menschen infiziert, neun mehr als vor zwei Tagen. „Es gibt aber keinen Hotspot“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Und weiter: „Wir registrieren weder einen Ausbruch in Pflegeheimen noch in Schulen. Das Infektionsgeschehen spielt sich derzeit in den Familien ab.“

Das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover gibt den Wert für die Burgwedeler Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 106,1 an. Damit liegt dieser erstmals seit Langem über dem Durchschnittswert der Region. Diesen beziffert das Land Niedersachsen mit 101,3. Seit Beginn der Pandemie haben sich mittlerweile 340 Burgwedeler mit dem Virus angesteckt.

Von Thomas Oberdorfer