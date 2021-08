Großburgwedel

Helga Rach-Bethke und ihr Mann Dieter Bethke verstehen die Welt nicht mehr. Bereits vor drei Jahren starben ihre zwei Katzen Elmo und Sophie. Sie seien damals an der Straße Entenfang tot gefunden worden. Und jetzt ist auch ihr Perserkater Max tot. „Wir sind nun das zweite Mal vom Katzensterben betroffen“, berichtet Helga Rach-Bethke mit Tränen in den Augen. Das könne wohl nicht sein. Das Ehepaar wohnt im Vogelviertel, in dem alle Straßen Namen von Vögeln tragen. Auf Din A 4 Blättern, die in Folie gesteckt sind, fragt das Paar, was der fast dreijährige Perserkater getan habe, dass er sterben musste.

Wurde Max vergiftet? Helga Rach-Bethke sagt: „In meinen Augen ist der Kater ermordet worden.“ Aber beweisen kann die Rentnerin das natürlich nicht, weil sie und ihr Mann bei dem Perserkater keine Sektion durchführen ließen. Innerhalb von drei Jahren sterben gleich drei Katzen in der gleichen Ecke von Großburgwedel – das könne doch kein Zufall sein, sagt Rach-Bethke. Deshalb lassen die Eheleute ihre Katze Luna nun nicht mehr raus. „Das ist uns zu gefährlich.“

Bedrückt schaut auch Maik Dubs. Der 22-Jährige wohnt seit einem Jahr an der Straße Eulenkamp. Als er jetzt im Urlaub war, rief ihn die Nachbarin, die auf seine Katzen Fine und Moritz aufpasst, an. Sie sagte, dass Fine beim Nachbarn auf der Terrasse tot aufgefunden wurde. Das sei ein Schock gewesen, erzählt der großgewachsene junge Mann. Seitdem vermisst er auch seinen Kater Moritz. Eigens dafür hat er im Viertel eingeschweißte Zettel an Laternenpfählen und Sitzbänken befestigt. Bislang habe sich noch keiner gemeldet. „Dass der Kater zurückkommt, ist unwahrscheinlich, aber eine kleine Hoffnung besteht noch“, sagt Dubs.

Überall hängen Hinweise aus, dass Maik Dubs nach wie vor seinen Kater Moritz vermisst. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Tote Mäuse liegen auf Terrassen

Zunächst ließ der Student Fine und Moritz nicht nach draußen. Seit April seien beide Freigänger gewesen. Er hätte besser aufpassen müssen und sie lieber drin lassen sollen, sagt er. Nun macht sich der 22-Jährige Vorwürfe. Auch er vermutet, dass seine Miezen vergiftet wurden. Denn seitdem hätten auch bis zu vier tote Mäuse auf seiner und auf den Terrassen der Nachbarn gelegen. Genaueres weiß Dubs nicht.

Genau so geht es Kathrin Harteneck. Die 44-Jährige ist mit ihrer Familie in Dänemark in Urlaub, als plötzlich ihr Schwiegervater, der ebenfalls am Entenfang wohnt, anruft und vom Tod ihrer Katze berichtet. „Unser Kater Percy ist in Großburgwedel vergiftet worden und kurz danach verstorben“, sagt die Frau aus dem hannoverschen Stadtteil Kirchrode, die den Kater während des Urlaubs zur Pflege bei den Schwiegereltern untergebracht hatten. Es sei für die Familie, aber insbesondere für die Kinder schwer zu verstehen. Die Katze sei „den Erzählungen nach regelrecht verreckt“, sagt Harteneck. In der Tierklinik Isernhagen sei den Schwiegereltern gesagt worden, dass dies in letzter Zeit wieder öfters vorgekommen sei und auch seit 2018 immer wieder passiere.

Polizei sucht Gegend großräumig ab

Harteneck hat bei der Polizei eine entsprechende Anzeige aufgegeben. Ihre Sorge ist, dass potenziell andere Tiere gefährdet sind – aber natürlich auch Kinder. „Hier wird entweder fahrlässig mit Gift umgegangen oder gezielt gegen Tiere vorgegangen“, vermutet sie. Nach Auskunft von Polizeisprecher Bernd Klapproth ist das Katzensterben den Beamten bekannt. Ob es sich um Gift handele, wisse keiner. „Die Kollegen haben sich die Örtlichkeiten angesehen und die Gegend großräumig abgesucht“, berichtet der Polizeisprecher. Mögliche Substanzen seien allerdings nicht gefunden worden, sagt Klapproth auf Anfrage.

Von Katerina Jarolim-Vormeier