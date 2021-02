Engensen

Aufregung in Engensen: Ein Wildzüchter hat am Freitag in einem Gatter am Ackerdamm einen Hirsch und vier Hirschkühe geschossen. Das Gehege befindet sich seit mehreren Jahrzehnten im Ort. Nun sollten die Tiere verschwinden, um Platz für den Bau von Wohnhäusern zu schaffen. Was einige Engenser besonders erzürnt: Die Schüsse fielen, während sich Menschen in der Nähe des Geheges aufhielten.

Der erste Schuss fällt früh morgens

Los ging es bereits am Donnerstagabend. Da wurden die ersten Vorbereitungen getroffen. Helfer trieben die Tiere in einem kleinen Bereich der Anlage zusammen. Der erste Schuss fiel früh am Freitagmorgen. „Ich saß noch am Frühstückstisch, als ich plötzlich einen Knall hörte“, berichtet Nachbarin Benita Semmler. Ein Blick aus dem Fenster machte schnell klar, was passiert war. „In dem Gehege lag ein Tier am Boden. Dann folgten die weiteren Schüsse. Am Ende waren der Hirsch und die anderen vier Tiere tot.“

Bereits nach dem ersten Schuss machte sich Benita Semmlers Ehemann York auf den Weg zu den Schützen. Er ist Lehrer und saß gerade in einer Videokonferenz, als er den Schuss hörte. „Aber die Schützen winkten ab“, berichtet Benita Semmler von dem Gespräch ihres Mannes. „Wir dürfen das, wir haben eine Erlaubnis dafür“, erklärten diese dem Lehrer über den Gatterzaun hinweg. Der ging zurück in sein Haus, mied dann aber sein Arbeitszimmer. „Das Fenster des Raums hat einen freien Blick auf das Gehege, da gehe ich doch nicht wieder rein, wenn dort geschossen wird“, sagt York Semmler.

Zu aufgeregt – Tiere konnte nicht betäubt werden

Gefahr für Menschen habe aber nicht bestanden, beteuert Ruth Wothe. Sie ist die Ehefrau von Maximilian Laue, der das 3164 Quadratmeter große Grundstück am Ackerdamm bebauen lassen will. „Wir haben auf die Sicherheit geachtet, es wurde niemals in eine Richtung geschossen, in der Menschen hätten gefährdet werden können“, sagt Wothe. Man habe die Tiere erlegen müssen, weil es nicht möglich gewesen sei, sie zu betäuben. „Die waren viel zu aufgeregt, deshalb wurden sie erschossen. Die Dosis, die für eine erfolgreiche Betäubung hätte verabreicht werden müssen, wäre viel zu hoch gewesen. Das hätte die Tiere getötet. Darum haben wir uns entschlossen, sie zu erschießen.“

Geschossen hat ein Wildzüchter aus der Region Hannover. Er betreibt mehrere Wildgatter. „Eigentlich wollten wir das Damwild dorthin umsiedeln“, erklärt Maximilian Laue. Mit drei Tieren sei das bereits im Dezember geschehen. „Vier weitere Versuche, den Rest des Damwilds umzusiedeln, scheiterten“, berichtet er weiter. Dass die Tiere grundsätzlich geschossen werden dürfen, bestätigt die Region Hannover. „Wir haben für das Töten der Tiere in Engensen eine Schießerlaubnis erteilt“, erklärt Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage.

Sturm der Entrüstung auf Facebook

Was nach den Schüssen am Wochenende in Engensen folgte, war ein Sturm der Entrüstung bei Facebook. Dort überschlugen sich die Meldungen. „Darunter viele Fake News“, sagt Wothe. Mittlerweile sind die Kommentare dort nicht mehr zu finden. Sie wurden entfernt. Unter anderem auch ein auch ein Video von der Aktion. Wothe und Laue wollen aber nicht bestätigen, dass sie die Löschung veranlasst haben.

Fest steht jedoch: Es wurde direkt im Ort scharf geschossen. Und das erzürnt viele. „Da gingen Leute am Gatter spazieren. Ein Mädchen führte ihren Hund aus, ein Landwirt fuhr mit seinem Trecker vorbei“, beschreibt Semmler die Szenerie am Freitagmorgen auf dem Ackerdamm. „Da hätte doch sonst etwas passieren können“, sagt sie. Und noch etwas macht sie fassungslos. Den getöteten Tieren wurde anschließend die Kehle durchgeschnitten. „Da gingen Kinder am Gatter entlang“, sagt sie.

„Warum wurden wir nicht im Vorfeld informiert?“

Und sie versteht nicht, warum die Nachbarn nicht im Vorfeld über die geplante Aktion informiert wurden. „Dann hätte man doch verhindern können, dass dort Menschen entlanggehen.“ Fehlende Kommunikation beklagt aber auch Laue. „Man hätte man uns doch direkt ansprechen können, dann hätten wir die Situation erklärt“, sagt er – und kritisiert die Facebook-Kommentare. Allerdings räumt er ein, dass er bis auf eine Familien mit kleinen Kindern niemanden sonst in der Nachbarschaft im Vorfeld informiert habe.

Endgültig geräumt ist das Gehege immer noch nicht. Zwei Tiere büxten am Donnerstagabend bei dem Versuch, das Damwild zusammenzutreiben, wieder aus. Am Montag standen sie noch im Gatter. „Die werden wir demnächst einfangen und umsiedeln. Sie sollen nicht geschossen, sondern betäubt werden“, kündigt Wothe an. Klappt das, dann wäre das Grundstück frei für die geplanten Wohnhäuser. „Einen Termin für einen Baubeginn gibt es aber noch nicht“, sagte Laue. „Das hat noch Zeit.“

