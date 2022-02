Großburgwedel

Der Kranz weht am Neubau: Das Unternehmen Willenbrock hat am Dienstag Richtfest für seinen Neubau im neuen Gewerbegebiet VIII in Großburgwedel gefeiert. Bauherr ist der Projektentwickler FOM Real Estate. Auf dem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück gegenüber des Logistikers Fiege entstehen ein Verwaltungsgebäude, die Auslieferungswerkstatt und die Logistikhalle. 140 Arbeitsplätze plant Willenbrock am neuen Standort. Das Unternehmen vertreibt zum Beispiel Gabelstapler sowie Hubwagen und entwickelt Logistiklösungen für seine Kunden.

Bauleiter Mike Bolz (links) spricht den Richtspruch, Victor von Waldberg vom Unternehmen FOM Real Estate assistiert ihm auf dem Baugerüst. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„Das Richtfest soll den Neubau vor Unheil schützen – und wir sind trotz der vergangenen drei Stürme gut durchgekommen“, sagte Helmut Korthöber, Geschäftsführer von Willenbrock. Das bestätigte Bauleiter Mike Bolz. „Lediglich zwei Ausstiegshauben sind vom Dach geflogen und einige Bauzäune umgekippt.“ Durch die Witterung gebe es zehn Tage Verzögerung – verschmerzbar bei so einem Großprojekt. „Das holen wir auf“, versicherte der Bauleiter.

Vom neuen Firmensitz mit der Adresse Am Berkhopsfeld 9 wird das Tochterunternehmen der Linde Material Handling GmbH seinen Geschäftsbetrieb für Norddeutschland organisieren. Das Unternehmen betreut von Großburgwedel aus dann Kunden zwischen der Küste und dem Harz, zwischen der niederländischen Grenze und der Elbe. Die Fertigstellung des Neubaus ist für November geplant.

Von Katerina Jarolim-Vormeier