Burgwedel

Zwei Lkws, zwei Trecker, 14 Mitarbeitende, 100 Kilometer zu reinigende Fläche – das sind die Grundpfeiler für den städtischen Winterdienst von Burgwedel. Bauhofleiter Martin Rießler blickt Anfang April auf eine außergewöhnliche Saison zurück. 150 Tonnen Salz haben die Angestellten in den vergangenen Wintermonaten auf Straßen, Wegen und Plätzen gestreut. Zwischen dem 1. Januar und 31. März waren sie so insgesamt 850 Stunden für den Winterdienst im Einsatz – davon fielen 250 Stunden auf die Wochenenden.

Denn die Bauhofmitarbeiter hatten im Gegensatz zu den vergangenen Jahren in diesem Winter viel zu tun. „Die letzten beiden Winter sind quasi ausgefallen“, sagt Rießler. „Im Winter 19/20 haben wir nicht ein einziges Mal Salz nachbestellt. Wir hatten einen kleinen Vorrat und sind nur eine Hand voll Mal ausgerückt.“

Bauhofleiter Martin Rießler ist nicht nur für den Winterdienst, sondern auch für die Friedhöfe und Spielplätze in Burgwedel zuständig. Quelle: Thomas Oberdorfer

190 Arbeitsstunden an einem Tag

In der zweiten Februarwoche 2021 rückten sie hingegen auch mehrmals täglich aus. Besonders Sonntag, der 7. Februar hat für viel Arbeit gesorgt. „An dem Tag waren die Kollegen zehn oder elf Stunden unterwegs, um das einigermaßen in den Griff zu bekommen. Diese Situation haben wir lange nicht gehabt“, erinnert sich Rießler. 190 Arbeitsstunden haben die Mitarbeiter an jenem Tag angesammelt.

So verschneit sah Großburgwedel vor wenigen Monaten aus. Quelle: Thomas Oberdorf

Winterdienst ist nur für bestimmte Straßen zuständig

Die Bauhofangestellten sind jedoch nur für die städtischen Straßen zuständig. Dazu gehören rund 50 Kilometer Straßen und 50 Kilometer Rad- und Gehwege. Daneben kümmern sie sich um öffentliche Flächen wie Parkbuchten vor Schulen, der Bücherei und den Busbahnhof.

Die Reinigung der Landesstraßen und Kreisstraßen übernehmen die Straßenmeistereien des Landes beziehungsweise der Region Hannover. Ein Umstand, der nicht jedem Burgwedeler klar sei. Viele Bewohner riefen deswegen bei ihm an, um sich über schlecht geräumte Wege zu beschweren. Rießler hat dafür Verständnis: „Die Einteilung ist vielen nicht bewusst, schließlich sind alle Fahrzeuge orange. Bei uns ist nur das Logo etwas größer.“

Dazu kommt, dass in kleinen Straßen in Wohngebieten meist die Anwohner fürs Räumen zuständig sind. „Es ist in der Straßenreinigungssatzung exakt geregelt, welche Straßen bearbeitet werden und welche nicht. In den Wohngebieten ist in der Regel der Winterdienst auf die Anlieger übertragen“, erklärt Rießler. Auch das sei vielen nicht klar – dementsprechend oft habe sein Telefon bei Schneefall und Glätte geklingelt.

Moritz Künstler aus Engensen räumte den Schnee in der ganzen Straße weg. Und das nicht nur vor seinem Haus, sondern gleich in der kompletten Nachbarschaft. Dabei half ihm sein motorgetriebener Einachser samt Pflug und Schneeräumschild. Quelle: privat

Wetterbericht kommt mehrmals am Tag

Die Wintersaison ist nun Mitte April jedoch immer noch nicht ganz abgehakt. Einer der zwei Lkws ist nach wie vor mit einem Streuer ausgerüstet, der andere kann relativ schnell wieder in Betrieb genommen werden. Von den beiden Treckern ist hingegen einer schon fürs Rasen mähen umgerüstet.

„Wir rechnen immer bis zu den Eisheiligen Anfang Mai“, erzählt Rießler. „Nach wie vor kriege ich viermal am Tag einen Wetterbericht für unsere Postleitzahl. Damit kann ich relativ frühzeitig erkennen, ob sich Niederschlag ankündigt und das Wetter riskant werden könnte.“

Dann wird die Winterdienstbereitschaft eingesetzt. „Eine der 14 hat die Aufgabe bestimmte Stellen zwischen drei Uhr und vier morgens abzufahren, an denen es kritisch werden könnte.“ Je nach Wetterlage werden dann die Kollegen mobilisiert. Innerhalb von einer halben Stunde müssen sie dann auf dem Bauhof eintreffen.

In der Nacht zu Montag sei erneut Schneefall angekündigt, berichtet Rießler. „Wir sind darauf vorbereitet, dass etwas kommen könnte.“ 25 Tonnen Salz liegen für alle Fälle noch in der Halle bereit.

Von Inga Schönfeldt