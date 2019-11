Wettmar

Wenn Bodes Hof mit Beginn der kalten Jahreszeit seine Türen öffnet, dann ist klar: Die Vorweihnachtszeit wird eingeläutet. Für Sonntagvormittag hatten Dirk Bode und Birgit Bode-Stüring zum zehnten Mal zur Winterfreuden-Ausstellung eingeladen und präsentierten zusammen mit zehn Ausstellern Handwerkskunst vom Feinsten. Die Gäste bewunderten hochwertige Goldschmiedearbeiten, selbst gestrickte Schals, Stulpen und Dreieckstücher, selbst gebackene Kuchen, Stollen und Kekse sowie Wäsche und Weihnachtsschmuck aus Großmutters Zeiten.

„Ich nehme den Haselnuss-Kranz“, sagt Gisela Schmidt-Bublitz am Weihnachtsbäckereistand von Sigrid Bierstedt. Zusammen mit ihrer Freundin Hannelore Kemner ist sie extra aus Burgdorf angereist. „Wir kommen seit Jahren hierher. Uns gefällt die liebevolle und familiäre Atmosphäre“, sagt Kemner. Am Stand der Goldschmiedin Stephanie Winter lassen sie bewundernde Blicke über die Schmuckstücke gleiten. Die Ketten, Ohrringe und Ringe aus Opal, Bernstein und Aquamarin ziehen zahlreiche Interessenten an. Carmen Schultz-Bödeker zeigt ihre selbst gestrickten Socken, Dreieckstücher und Schals. „An den Babysöckchen stricke ich pro Paar vier Stunden“, erzählt sie.

Winterfreuden : Ein Forum für Handarbeit

„Wir freuen uns, dass wir Ausstellern, die echte Handarbeit produzieren, ein Forum bieten können“, sagt Gastgeber Dirk Bode. Seine Frau Birgit weist auf die feinen Näharbeiten von Heike Poudel hin: Die Etui-Kleider, Jacken und Mäntel haben eine klassische Form, aber Farben oder Accessoires, die dem Kleidungsstück eine ganz individuelle Note geben.

In der Stube genießen die Besucher derweil eine Tasse Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Und in diesem Raum zeigt sich am ehesten, was den Kern der Ausstellung Winterfreuden darstellt: Es ist ein Treffpunkt alter Bekannter, Nachbarn und Freunde, die allesamt schöne Dinge wertschätzen.

Von Gabriele Gerner