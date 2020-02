Großburgwedel

In dieses Projekt investieren zwei Scharpenberg-Generationen nicht weniger Herzblut und Bürgersinn als Geld und Hirnschmalz: Die Inhaber und Betreiber des Großburgwedeler WohnParks wollen dem maroden Gebäudeensemble, das an der Einmündung der Von-Alten- in die Fuhrberger Straße das Stadtbild prägt, eine auch äußerlich ansehnliche Zukunft geben, und zwar als Senioreneinrichtung. Mit einer siebenstelligen Investition wird zu diesem Zweck das rund 150 Jahre alte Fachwerkhaus am Ostende der Fußgängerzone restauriert und die Scheune im Hinterhof durch einen Neubau ersetzt.

Großburgwedel-Gefühle im Spiel

„Unter Rentabilitätsaspekten würde man das sicher anders machen“, sagt Hans-Georg Scharpenberg. Aber es sind nun mal bei dem Projekt Familiengeschichte und Heimatgefühl im Spiel. Sowohl das Grundstück, auf dem Scharpenberg einst den WohnPark mit 101 Wohnungen errichtete, als auch das Areal für das neue Projekt waren früher einmal Teile desselben riesigen Obst- und Gemüsegartens, das der Großmutter des Seniorchefs gehörte. Die Fuhrberger Straße durchtrennt dieses Stück Ur-Großburgwedel erst seit den Siebzigerjahren. Der Bau der Straße war damals die Voraussetzung, um die Von-Alten-Straße in eine Fußgängerzone umzuwandeln.

Nun wachsen die Seniorenresidenz östlich der Fuhrberger Straße und eine geplante Tagesbetreuung westlich davon – zumindest funktional – zusammen. Die Tageseinrichtung soll künftig, betrieben von der neu gegründeten Eichenhof Burgwedel GmbH, das Angebot für Bewohner des WohnParks erweitern, gleichzeitig aber auch für externe Gäste offen sein. Zudem wird im Neubau unter Regie der WohnPark Großburgwedel GmbH das Angebot an betreutem Wohnen vergrößert. Beide Betreibergesellschaften sind Schwestergesellschaften, also kapitalmäßig verbunden – und komplett im Familienbesitz.

So soll das Ensemble ab Frühjahr 2021 aussehen. Quelle: Eichenhof Burgwedel

Glasgang verbindet Alt- und Neubau

Jahrelang haben der 39-jährige Wirtschaftsingenieur Frank Scharpenberg und seine Schwester Ina Stein (34), Betriebswirtin im Gesundheitswesen, gemeinsam mit ihrem Vater an dem Konzept gefeilt, das jetzt Gestalt annehmen soll. Baulich sieht die Lösung so aus: Die Erdgeschosse beider Gebäude sollen – durch einen Glasgang verbunden – ab 2021 die Tagesbetreuung für Senioren beherbergen. Im Obergeschoss des Neubaus, der in Holzrahmenbauweise errichtet wird, entstehen zwei Appartements für betreutes Wohnen. Quasi stündlich warten die Bauherren nun auf die Abrissgenehmigung für die alte Scheune, an der es wohl nichts zu retten gibt. Sie hat kein Fundament, schon lange regnet es hinein. Diese Woche, so hofft Frank Scharpenberg, werden die Bagger anrollen, um Platz für den Neubau zu schaffen.

Fachwerkhaus hat lange Geschichte

Aufwendiger wird die Rettung des Fachwerkhauses mit der Hausnummer 18, dessen Fassade Richtung Von-Alten-Straße unter Denkmalschutz steht und das nach der Sanierung dem Urzustand ähnlicher sehen wird als in den vergangenen Jahrzehnten. Dieses Gebäude spiegelt reichlich Stadtgeschichte wider. Nach dem großen Brand im Jahr 1724 zunächst als kleine Hofstelle wiederaufgebaut, wurde es 1886 als Fasche-Rust-Haus bekannt: eine Geschäftsadresse spezialisiert auf Textilien und Aussteuer. Es folgten Tischler und Maler und dann ab 1967 diverse gastronomische Betriebe. Zuerst das damals weithin bekannte Steakhouse Eichenhof, das nun der Betreibergesellschaft der Tagesbetreuung den Namen leiht. Später folgten unter anderem die Musikkneipe Chapeau Claque und das Memory. Letzter Nutzer des mittlerweile vollständig entkernten Gebäudes war von 2015 bis 2018 der ehrenamtlich geführte Treff Interkulturelles Miteinander (Ikm).

Zur Galerie An der Einmündung der Von-Alten- in die Fuhrberger Straße in Großburgwedel ändert sich was: Das Fachwerkhaus mit der Nummer 18 wird saniert, die Scheune dahinter durch einen Neubau ersetzt. Mit diesem Millionenprojekt wollen die WohnPark-Betreiber ihre Tagesangebote für Senioren verbessern.

Metallkonstruktion trägt die Last

„Ein solches Haus reißt man nicht ab“, sagt Frank Scharpenberg mit Blick auf die Historie – auch wenn vom angefaulten Gebälk über das wacklige Gemäuer bis hin zum Dach so ziemlich alles saniert werden muss, und zwar von Grund auf. So wird eine Metallkonstruktion von innen alle statischen Lasten aufnehmen müssen. Das Gebälk im Innern bleibt zwar erhalten, aber mehr aus dekorativen Gründen. Von außen erhält die Hausnummer 18 wieder das ursprüngliche rote Klinkergefache, das derzeit weiß überpinselt ist, ebenso Fenster und Türen in der ursprünglichen Form.

Nach den aktuellen Plänen sollen im Frühjahr 2021 alle Bauarbeiten abgeschlossen sein und die neue Senioreneinrichtung eröffnet werden. Die Idee zu einer Tagesbetreuung für Senioren hatte Hans-Georg Scharpenberg schon im Jahr 2006 verfolgt und in mehreren Infoversammlungen öffentlich dafür getrommelt. Damals, so erinnert er sich, war das Echo gering. Gerade mal zwei bis drei Burgwedeler hätten sich damals für solch ein Angebot interessiert. So legte Scharpenberg das Projekt erst mal auf Eis.

Lesen Sie auch

Von Martin Lauber