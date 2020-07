Großburgwedel

Jürgen Veth nimmt das Mikrofon in die Hand, schaut noch einmal auf den Boden, auf dem ein Viereck aufgeklebt ist. Der Vorsitzende der Heimatstube steht genau richtig und legt los. Er hält den dritten Teil seines Vortrages über die Geschichte Großburgwedels. Dabei hat er kaum Zuhörer direkt vor sich im Restaurant des Wohnparks Großburgwedel.

Das Besondere an diesem Vortrag: In der Corona-Zeit können auch ältere Menschen dabei sein, die lieber auf Abstand bleiben. Moderne Technik in der Senioreneinrichtung macht es möglich. Der Vortrag wird per Videokamera auf die Fernsehgeräte in den Zimmern der Einrichtung übertragen.

Moderne Technik wird nur selten genutzt

„Man muss in dieser Zeit kreativ sein“, sagt Wohnpark-Geschäftsführer Frank Scharpenberg. Seit fünf Jahren gibt es im Haus die Möglichkeit, Veranstaltungen direkt in die Wohnungen der Mieter zu übertragen. Die Betreiber nutzten die Gelegenheit, die neue Technik zu installieren, als ohnehin eine neue Satellitenanlage eingebaut werden sollte. Es wurde allerdings bislang nach Scharpenbergs Aussage eher selten genutzt, um Veranstaltungen zu übertragen. „Es dient den Menschen beispielsweise dazu, über den Fernseher nachzuschauen, wer bei ihnen geklingelt hat und vor der Tür steht. Das kann man über den Kanal auch sehen“, erklärt Scharpenberg.

Bewohner verfolgen Vortrag vorwiegend in ihren Zimmern

Da jeder Bewohner seinen eigenen Fernseher beim Einzug mitbringt, muss allerdings die technische Voraussetzung zur Nutzung bestehen. „Der Techniker des Hauses kann sich das bei Interesse aber anschauen und helfen“, sagt der Geschäftsführer.

Die Übertragung an diesem Nachmittag – beim dritten Teil des Geschichtsvortrags – klappt problemlos. Ein Helfer des Wohnparks führt die Kamera, die anfangs noch auf Veth und später auf die per Laptop und Beamer an die Wand geworfenen Bilder von historischen Postkarten gerichtet ist. Ein anderer steuert den Laptop und springt mit einem Tastendruck immer ein Bild weiter, wenn es Veth sagt. Für ihn sei es nicht ungewohnt, in ein Mikrofon zu sprechen. „Das mache ich bei den Terminen in der Heimatstube auch.“ Die wird es allerdings in diesem Jahr nicht mehr in dem Haus geben. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat Veth diese Woche alle geplanten Terminen für das Jahr 2020 in der Heimatstube abgesagt.

„Bei den Bildern kommen alte Erinnerungen zurück“

Veth ist laut und deutlich zu verstehen. Während des zwischenzeitlichen Gewitterschauers sind die niederprasselnden Tropfen als Hintergrundgeräusch zu vernehmen. „Wir müssen die Türen nach draußen zur Durchlüftung geöffnet lassen“, erklärt Scharpenberg. Viele verfolgen den Vortrag, in dem unter anderem die Von-Alten-Straße und die Hannoversche Straße im Fokus stehen, in ihren Zimmern. Ein Mann sitzt im Foyer und verfolgt alles ruhig sitzend auf einem dort angebrachten Fernseher. Immer wieder kommen Bewohner vorbei, bleiben stehen und hören interessiert zu.

Eine Bewohnerin schaut sich den historischen Vortrag, der auf den Fernsehgeräten übertragen wird, im Foyer an. Quelle: Mark Bode

Im Restaurant sind einige sogar direkt beim Vortrag dabei. Für Günther Männicke ist klar, dass er sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen möchte. „Ich bin als Junge überall herumgelaufen. Bei den Bildern kommen viele Erinnerungen zurück“, sagt der 88-Jährige. Als Veth an einer Stelle nicht ganz sicher ist, was für ein Geschäft sich in einem bestimmten Haus befunden hatte, hilft Männicke weiter. „Das war ein Gemüseladen“, sagt er.

Statt Honorar: Veth sammelt Spenden für Hospizdienst

Veth ist am Ende sehr zufrieden. „Es lief alles gut“, sagt er. Auch Scharpenberg ist froh, dass der ursprünglich für April geplante Vortrag doch noch gehalten werden konnte. Veth macht dieses stets ohne Honorar, stellt allerdings eine Spendenbox im Haus auf. Der Erlös soll auch am Ende dieses Jahres an den Ambulanten Hospizdienst gehen.

Von Mark Bode