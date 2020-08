Burgwedel

„Die Attraktivität des Würmsees stand und fiel zu aller Zeit mit seinem Wasserstand“ – so steht es in der Chronik von Kleinburgwedel von vor 700 Jahren. Und so lautet der Satz auf der im vergangenen Jahr installierten Infotafel am Gewässer. Er stimmt nicht ganz: Trotz niedrigen Wasserpegels streifen einige Besucher über den Rundweg, andere genießen den Blick auf einer Bank. Richtig viel los ist aber nicht.

Wer derzeit den begehbaren Pegel des Würmsees betritt, bekommt so schnell keine nassen Füße – die letzte Stufe ist gut zu erreichen. Kein gutes Zeichen. Und doch täuscht die Sicht von diesem Standort durch das Schilf auf das dort noch vorhandene Wasser etwas. Denn schweift der Blick nach rechts, gelangt er schnell zu Sand und Matsch.

Der begehbare Pegel zeigt es an: Der Wasserstand ist unterhalb der letzten Stufe. Quelle: Sebastian Stein

Pegelmessung funktioniert nicht mehr – weil der See zu wenig Wasser hat

Die heißen Tage und geringen Niederschläge machen dem ohnehin flachen Würmsee zu schaffen. Malte Schubert, Umweltkoordinator der Stadt Burgwedel, wirkt aber ob des Niederschlags am vergangenen Wochenende noch gelassen. Dabei kann er den Pegelstand des Sees, den die Stadt eigentlich digital überwacht, gar nicht mehr beziffern. Zu flach ist das Wasser – die Sonde liegt längst trocken. Auch Schubert muss sich deshalb derzeit am begehbaren Pegel orientieren.

Damit der See nicht ganz austrocknet, pumpt die Stadt jährlich 138.000 Kubikmeter Wasser in das Gewässer – so viel hat die Region als zuständige Behörde genehmigt. Vor allem in der Brut- und Setzzeit der Vögel versuchten sie, die Zonen feucht zu halten, berichtet Schubert. Aus diesem Grund hat die Stadt bis Mitte August schon 130.000 Kubikmeter des genehmigten Wassers verbraucht. In etwa drei bis vier Wochen könnte die Restmenge aber aufgebraucht sein, schätzt der Umweltkoordinator.

„Zupumpen kann nur das Gröbste verhindern“

„Das Zupumpen kann ohnehin nur das Gröbste verhindern“, meint Schubert. So viel, dass der See in diesem Jahr nicht austrocknet? Das bleibt abzuwarten. 2014 lag der See zum letzten Mal in weiten Teilen trocken, und 1996 war er komplett ausgetrocknet. Einen Wassernachschlag wie im vergangenen Jahr zur Eröffnung des Erlebnispfades am Würmsee wird die Region in diesem Jahr allerdings nicht gewähren.

Schubert jedenfalls glaubt derzeit dennoch nicht, dass der See in diesem Jahr ganz ohne Wasser auskommen muss. „Im Norden wird er wohl nicht ganz trocken.“ Wobei es auch einem Blick in die Glaskugel gleiche, wie sich das Wetter entwickele, sagt er. „Sorgen mache ich mir eher um die gesamte Natur, sollte es über weitere Jahre bei dieser Trockenheit bleiben.“ Alle seien im Prinzip ratlos, wie es bei diesem Thema weitergehe.

Region könnte die Pumperlaubnis widerrufen

Das hat auch die Region Hannover im Hinterkopf. Auf Nachfrage erklärt Regionspressesprecher Klaus Abelmann: „Wenn das Wasserangebot des Grundwasserkörpers abnehmen würde, könnte es aus wasserwirtschaftlichen Gründen notwendig werden, die Erlaubnis auf dem Rechtsweg zu widerrufen.“ Gleichzeitig beruhigt er: Überlegungen in diese Richtung gebe es derzeit aber nicht.

Auf der südlichen Seite des Sees ist schon Gras über die Sache gewachsen. Quelle: Sebastian Stein

Mit oder ohne Zupumpen – sollte es bei der Entwicklung bleiben, müsse die Stadt früher oder später gegen die sogenannte Verbuschung des Sees vorgehen, meint Schubert. „Sonst hätten wir in ein paar Jahren den See voller Weiden.“ Denn auch er kommt auf den Satz aus der Chronik zu sprechen: „Für den See ist das mehr oder weniger egal, allerdings sinkt für manche Erholungssuchende durch Trockenheit auch die Qualität.“

