Burgwedel

Unterstützung für den Burgwedeler Julian Kienast (SPD): Die Jusos aus Wunstorf haben sich mit großer Mehrheit für Kienast als SPD-Kandidaten zur Bundestagswahl für den Wahlkreis Hannover-Land 1 ausgesprochen. Ab Freitag, 26. Februar, entscheiden die Parteimitglieder per Briefwahl, welchen der fünf Kandidaten – neben Kienast sind das Tatjana Becker und Maria Engfer-Kersten aus Langenhagen, Ahmet Kuyucu aus Burgdorf und Rebecca Schamber aus Neustadt-Borstel – sie ins Rennen um das Bundestagsmandat schicken wollen. Der Ausgang dieser Wahl soll dann am 12. März per Livestream bekannt gegeben werden. Sollte keiner der Kandidaten 50 Prozent der Stimmen erhalten, wird es eine Stichwahl geben.

Von Thomas Oberdorfer