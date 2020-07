Großburgwedel

Unter hohen alten Bäumen rollen Eva und Stephan aus Burgwedel an diesem sonnigen Montagabend ihre Yoga-Matten aus – mit Lehrerin Cornelia Körber und anderen Mitstreitern absolvieren sie eine Premiere: Zum ersten Mal trainiert der Kurs auf dem Gelände der Pestalozzi-Stiftung. Darin sieht Körber, bei aller coronabedingter Anspannung, einen positiven Aspekt dieser besonderen Zeit. „Die Menschen rücken zusammen und helfen sich, wenn man sie um Hilfe bittet“, schildert sie ihre Erfahrungen.

Hinter der Burgwedelerin, die pro Woche drei Kurse anbietet und hauptberuflich bei der Wirtschaftsförderung der Region Hannover arbeitet, liegen Wochen, in denen sie nach eigenen Angaben sich und ihren Teilnehmern größtmögliche Flexibilität abgefordert hat. „Bis März lief der Unterricht ganz normal im Studio“, sagt sie im Rückblick, und fast schwingt Erstaunen mit, wie viele Veränderungen sich innerhalb weniger Monate ergeben haben. Eine Pause während des Shutdowns habe sie überhaupt nicht in Erwägung gezogen, sagt Körber.

Keine Online-Videos, sondern Unterricht mit Wir-Gefühl

So ergatterte sie am Abend vor der Corona-Zwangspause das letzte Stativ eines Elektronik-Marktes in Hannover – und widmete sich dann der ungewohnten Technik. Wie muss die Kamera stehen? Wie gelingt das Wir-Gefühl trotz räumlicher Distanz? Auf welche Weise lässt sich Unterricht so organisieren, dass die Teilnehmer über die eigene Kamera zu sehen sind? „Von Anfang an“, sagt Körber, „stand für mich fest, dass ich keine Videos anbieten, sondern zu den Kurszeiten unterrichten wollte.“ Zum einen habe sie vielen in häuslicher Isolation einen zeitlichen Anker bieten wollen, zum anderen habe sie so die Teilnehmer korrigieren oder Übungen erklären können.

Doch schon bald zeigte sich: Alles auf einmal funktioniert nicht. Und deshalb engagierte Körber ihren Partner Stephan, bis dahin überhaupt kein Yogi, als „Vorturner“. „Er trainierte stellvertretend für die Gruppe im Studio auf der Matte die Haltungen und sagte dann auch gleich, wenn er etwas nicht verstanden hatte“, sagt Körber und schmunzelt. Die Frage „Was soll ich jetzt machen?“ habe des Öfteren für Heiterkeit bei den Teilnehmern gesorgt, die zu Hause die Einheiten absolvierten.

So funktionieren die Hybrid-Gruppen im Yoga-Studio

Seit Ende Mai befinde sie sich nun im Hybrid-Modus, sagt die Burgwedelerin. So seien einige bereits in die Kurse im Studio zurückgekehrt, andere verzichteten auf den Präsenzunterricht und nutzten weiterhin das digitale Angebot. Eva Scharpenberg gehört zu den Yoga-Schülern, die wieder ganz analog die Matte ausrollen und gern in der Gruppe üben. Den Online-Unterricht aber habe sie auch schätzen gelernt, sagt die dreifache Mutter. „Der war meine Auszeit in dem Riesenwahnsinn.“ Vor allem auch das Wiedersehen mit den anderen, und sei es nur auf dem Monitor, habe gut getan. „Ich habe es trotz allem als sehr persönlich empfunden“, sagt sie.

Für Körber steht ein Aspekt inzwischen im Vordergrund: „Viele Entscheidungen, die vor dem Shutdown schwierig gewesen wären, finden jetzt schnell eine Lösung“, sagt sie und nennt als erstes Beispiel ihre Vermieterin, die sehr kurzfristig und bis zum Jahresende die Miete um die Hälfte gekürzt hat. Ein zweites: Nachdem sich die erste Wiese für den Open-Air-Unterricht als zu laut erwies, stellte eine Teilnehmerin den Kontakt zur Pestalozzi-Stiftung her. „Innerhalb kürzester Zeit bekam ich das Okay“, sagt Körber dankbar.

Richtiges Atmen gehört mehr denn je zu den Kursinhalten dazu

Sie übt nun – jenseits bekannter Haltungen – vor allem das Atmen. „Gerade wer im Beruf dauerhaft eine Alltagsmaske tragen muss, atmet oft zu flach“, weiß sie aus Gesprächen. Eine Kosmetikerin, die beispielsweise am Kunden arbeiten und dafür den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen müsse, lerne auf diese Weise, eine Auszeit zu nehmen und im wahren Wortsinn tief durchzuatmen. Und mit Blick zurück auf die Erfahrung und in die Zukunft wünscht sich die Yoga-Lehrerin eines: Dass sich europäische Länder der Digitalisierung annehmen, sodass es eine gute Alternative zu Zoom gebe.

Vorerst verlegt sie bei gutem Wetter die Kurse nun in den Park der Pestalozzi-Stiftung – mit allen Besonderheiten wie Insekten, die plötzlich ein Bein hochkrabbeln und damit jede Konzentration verhindern, oder Regenschauern, die eine Stunde in Aqua-Yoga verwandeln.

Von Antje Bismark