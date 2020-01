Großburgwedel

Im Bereich des Burgwedeler Geschäftsstellenbezirks der Agentur für Arbeit waren Ende Januar 1435 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren 151 mehr als im Dezember 2019. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 3,7 Prozent. Diese Zahlen meldete jetzt die Agentur für Arbeit aus Hannover. Zum hiesigen Geschäftsbezirk gehören neben Burgwedel noch Isernhagen und die Wedemark.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg damit die Arbeitslosenzahl leicht an. Vor Jahresfrist waren 1355 Personen ohne Job. Das entsprach einer Quote von 3,6 Prozent. Trotz des Anstiegs blieb der Bezirk Burgwedel aber das Aushängeschild der hannoverschen Agentur für Arbeit. Zum Vergleich: In der Region Hannover lag die Arbeitslosenquote im Januar bei 6,6 Prozent. 41.548 Personen waren arbeitslos gemeldet. Das waren 109 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr.

Von Thomas Oberdorfer