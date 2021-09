Großburgwedel

In Burgwedel ist die Zahl der Briefwählerinnen und -wähler deutlich gestiegen. 4800 verzeichnete die Stadt allein bis Mittwoch für die Kommunalwahl. Zum Vergleich: Bei der vergangenen Wahl wählten laut Stadt insgesamt nur 2400 Bürgerinnen und Bürger per Brief.

Die Stadt hatte die Briefwahlstelle Ende August kurzfristig vom Amtshof ins Rathaus verlegt. Der Grund war die Internetverbindung. Die Softwarestelle benötige eine permanente Verbindung ins Netz, erklärt Stadtsprecherin Katrin Fieber. „Durch einen Totalausfall der Internetleitung im Amtshof stand diese nicht mehr zur Verfügung.“

Stadt: Verlegung für Bürger kein Problem

Trotz Gesprächen mit dem Anbieter habe man keine kurzfristige Lösung finden können. Daher habe die Wahlleitung eine Verlegung der Briefwahlstelle beschlossen. Dort können die Unterlagen noch bis Freitag, 10. September, 13 Uhr, beantragt werden. Die ausgefüllten Stimmzettel müssen dann bis Sonntag, 12. September, 18 Uhr, wieder im Rathaus eingegangen sein. Wichtig ist dabei, dass sie nicht im Wahllokal selbst beantragt oder abgegeben werden können. Für die Bundestagswahl können Bürgerinnen und Bürger noch bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, Briefwahlunterlagen beantragen.

Wähler können auch andere beauftragen

Für beide Wahlen können Burgwedelerinnen und Burgwedeler für Antrag und Abholung auch eine andere Person schriftlich bevollmächtigen, erklärt Fieber. Wer wegen Corona in Quarantäne ist, könne entsprechend der Regelungen für erkrankte Personen sogar noch bis zum Wahltag um 15 Uhr die Unterlagen beantragen. Abgegeben werden müssten die dann bis 18 Uhr. Auch das könne eine andere Person übernehmen.

Nach der Schließung der Wahllokale beginnt die Auszählung der Stimmen. Diese kann im Rathaus im Sitzungszimmer, Erdgeschoss, Raum 1.01, ab 18 Uhr live mitverfolgt werden. Zuerst werden dabei die Stimmen für den Regionspräsidenten ausgezählt, dann folgen die für den Bürgermeister, die Regionsversammlung, den Rat der Stadt und die Ortsräte.

Von Alina Stillahn