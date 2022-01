Großburgwedel

Im Februar gibt es gleich zwei Tage mit einer besonderen Zahlenkombination: den 2. und den 22. Februar 2022. Solche Tage sind besonders beliebt bei Hochzeitspaaren. Allein für den 22. liegen der Stadt laut Sprecherin Katrin Fieber fünf Anmeldungen für eine Trauung vor. Insgesamt verzeichnet Burgwedel aber einen Rückgang von Eheschließungen.

„Für den Februar gab es sehr viele Anfragen“, sagt Fieber. Allerdings seien einige Paare nun doch wieder wegen der unsicheren Pandemielage abgesprungen. Die Inzidenz steigt wie auch in der ganzen Region in Burgwedel an und lag am Mittwoch bei 207.

Im Sommer schoss die Zahl der Trauungen wieder in die Höhe

Nachdem über mehrere Monate der Pandemie die Zahl der Eheschließungen rückläufig war, schoss sie im Mai vergangenen Jahres wieder in die Höhe. Der Grund: Angesichts niedriger Inzidenzen durften wieder mehr Menschen miteinander feiern. Dabei schienen die Erwartungen der Hochzeitspaare nicht allzu hoch, es galt nur, so schnell wie möglich zu heiraten. Derweil schien eine Trauung in der Kirche nichts für die Eiligen zu sein. So meldeten die Gemeinden im Sommer nur wenige Hochzeiten.

Für das Jahr 2021 verzeichnet die Stadt insgesamt 50 Eheschließungen. 2020, im ersten Jahr der Pandemie, waren es noch 53. Die Zahlen zum Vergleich ohne Pandemie: 2019 gaben sich knapp 70 Paare das Jawort. 2018 waren es sogar 75. Damit ging die Zahl der Hochzeiten von 2018 bis 2021 um ein sattes Drittel zurück.

Von Alina Stillahn