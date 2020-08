In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Burgwedel. Sie erzählen uns ihre Geschichten: Was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Elke Walter. Sie führt den Ziegenhof Schümer in Wettmar. Sie zeigt, wie das Melken richtig geht und warum Ziegen besondere Tiere sind.