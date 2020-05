Die St.-Petri-Gemeinde in Burgwedel hat ein Herz für freiberufliche Musiker, denen in der Corona-Krise teils sämtliche Einnahmen fehlen. Im Gottesdienst durfte Arno Paduch jetzt von der Empore aus musizieren, begleitet wurde er an der Orgel von Kirchenkreiskantor Christian Conradi. 50 Gläubige waren dabei.