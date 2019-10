Großburgwedel

Der Zirkus Monaco gastiert vier Tage lang auf dem Großburgwedeler Schützenplatz. Das 800 Personen fassende Zelt öffnet sich am Donnerstag, Freitag und Sonnabend, 10. bis 12. Oktober, jeweils um 16 Uhr für Vorstellungen, am Sonntag, 12. Oktober, dann schon um 11 Uhr. Der reguläre Eintritt mit Ermäßigungskarten kostet für Kinder 10 und für Erwachsene 12 Euro. Am Donnerstag und Sonnabend ist Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise. Am Sonntag haben Großmütter freien Eintritt.

Geboten wird ein Mix aus Artistik, Clownerie, Jonglage, Feuerschlucken und Tiershow. Tierfreunde könnten sich selbst überzeugen, dass es den Tieren nicht schlecht gehe, lädt das Zirkusteam ein: Wenn gerade keine Show stattfinde, hielten sich die Tiere in großen Freigehegen auf. Und: „Der Zirkus nimmt nur solche Tiere mit, denen das Reisen keine Probleme bereitet.“

Von Frank Walter