Burgwedel

Dicke Luft im Burgwedeler Stadtrat. Die Mitglieder der rot-grünen Gruppe sind in der Sitzung am Donnerstagabend gleich mit zwei Anträgen gescheitert, die sie in die politische Diskussion einbringen wollten. Das führte bei den Antragstellern für reichlich Unmut. So wird sich Burgwedel nicht zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklären, und es wird auch keine Vertreterin oder Vertreter eines noch zu gründenden Stadtkitaelternrates Sitz und Stimme im Kinder- und Jugendausschuss bekommen. Was SPD und Grüne besonders wurmte – über die Anträge wird nun nicht einmal in den Gremien gesprochen. Mit ihrer Mehrheit im Rat blockten CDU und FDP jegliche inhaltliche Diskussion über die beiden Themen ab.

Satzung: Anträge gelangen über den Rat in die Ausschüsse

Hintergrund ist die Satzung, die sich der Burgwedeler Rat gegeben hat. Dort ist festgelegt, dass Anträge von einzelnen Ratsmitgliedern, Fraktionen oder Gruppen in die Ratssitzung eingebracht werden müssen. Nach kurzer Vorstellung und ohne inhaltliche Diskussion überweist der Rat den Antrag an einen ihrer Ausschüsse oder lehnt ihn ab. Letzteres geschah nun am Donnerstagabend.

„Was ist das für eine Demokratie? Wir wurden gewählt, um über Themen zu diskutieren. Und nun wird das hier gleich abgeblockt“, schimpfte Julian Kienast (SPD) noch in der Sitzung. Und auch der rot-grüne Gruppenchef Joachim Lücke (SPD) ist im Anschluss an die Sitzung genervt: „So geht das nicht. Wir müssen etwas an unserer Geschäftsordnung ändern. Man muss ja nicht einer Meinung sein, aber man kann die Themen doch nicht gleich platt machen. Wir müssen darüber diskutieren können.“

Anders sieht es der Ratsvorsitzende Rainer Fredermann (CDU). Sein Kommentar zum Geschehen: „Der Rat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. An die halten wir uns.“

CDU: „Das ist Symbolpolitik“

Warum kam es überhaupt zur Ablehnung durch die CDU/FDP-Gruppe? Gegenüber dieser Zeitung begründete deren Vorsitzender Michael Kranz (CDU) die Entscheidung. Den Antrag, Burgwedel zu einem „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge zu erklären, sei in seinen Augen „reine Symbolpolitik. Und ich hasse Symbolpolitik.“ Kranz weiter: „Man tut so, als hätte man etwas geschafft, aber man hat in Wirklichkeit nichts erreicht.“ Anders sieht es für ihn bei der Gründung eines Stadtkitaelternrates aus. „Wir können den Eltern nicht vorschreiben, dass sie solch ein Gremium gründen müssen. Dieser Anstoß dazu muss von den Eltern kommen.“ Zudem hält Kranz es für rechtlich nicht möglich, einem Vertreter eines Elternrates Stimmrecht in einem Ausschuss einzuräumen.

Viele andere Kommunen sind bereits „sicherer Hafen“

Dass Städte sich zu einem „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklären und damit signalisieren, dass diese Menschen willkommen sind, ist keine originäre Idee aus Burgwedel. Allein in Niedersachsen haben bislang 51 Kommunen diesen Beschluss gefasst. Darunter die Stadt und die Region Hannover, Burgdorf, Laatzen, Langenhagen und Wennigsen. Dass dies ein Symbol ist, räumt auch SPD-Ratsherr Kienast ein. Aber es sei in seinen Augen ein wichtiges Zeichen. „Wir müssen sagen, dass es so nicht weitergeht. Die Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer oder sterben an den europäischen Außengrenzen. Und was machen wir? Wir schauen weg.“

Von Thomas Oberdorfer